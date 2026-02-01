172 कर्मचारियों का अमला, करोड़ों का खर्च फिर भी कार्यालय से 200 मीटर का अतिक्रमण नहीं हटा पा रहा नगर निगम

शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के दावे करने वाला नगर निगम खुद अपने ही मदाखलत कार्यालय से महज 200 मीटर के दायरे से अतिक्रमण हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि निगम के भारी-भरकम अमले, संसाधनों और हर साल होने वाले दो करोड़ रुपए से अधिक के खर्च के बावजूद शहर की सडक़े, फुटपाथ, नालियां और ग्रीन बेल्ट कब्जों से पटी पड़ी हैं। नगर निगम के मदाखलत विभाग के पास 172 कर्मचारियों का अमला, चार आयशर वाहन, दो ट्रैक्टर, दो क्रेन, दो डंपर और तीन एंबुलेंस सहित करीब 15 वाहन उपलब्ध हैं। कर्मचारियों के वेतन, डीजल, मरम्मत और अन्य मदों पर हर साल दो करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। इसके बाद भी हालात यह हैं कि अतिक्रमण विभाग के आसपास ही रोज नए कब्जे खड़े हो रहे हैं। विडंबना यह है कि निगम रोजाना 8 से 10 स्थानों पर अतिक्रमण हटाने का दावा करता है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। हटाए गए अतिक्रमण कुछ घंटों या दिनों में फिर उसी जगह दोबारा खड़े हो जाते हैं और निगम मूकदर्शक बना रहता है।