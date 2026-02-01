क्रॉस-कंट्री में सिर्फ 14 धावक, 11 मेजबान एसओएस के

ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय के खेल विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। अंतरमहाविद्यालयीन क्रॉस-कंट्री प्रतियोगिता की सूचना अंतिम समय पर जारी किए जाने के कारण विश्वविद्यालय से संबद्ध कई कॉलेजों के धावक प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सके। इसका सीधा असर यह रहा कि शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड में आयोजित प्रतियोगिता में महज 14 धावक ही दौड़ते नजर आए, जिनमें से 11 धावक एसओएस से थे।