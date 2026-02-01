व्हाट्सएप ट्रेडिंग और सस्ते सोने का झांसा: ग्वालियर में 1.57 करोड़ की ऑनलाइन ठगी

ग्वालियर। शहर में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा दो मामलों में ठगों ने ज्यादा मुनाफे और सस्ते सोने का लालच देकर दो लोगों से कुल 1 करोड़ 57 लाख 99 हजार रुपये की ठगी कर ली। जब पीड़ितों को ठगी का अहसास हुआ, तब उन्होंने पुलिस की शरण ली। क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।