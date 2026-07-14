जावरा में सिस्टम से नाराज होकर 80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा किसान, घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

Ratlam News :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा आनुभाग के ग्राम नागदी में एक किसान भूमि के सही सीमांकन न होने से नाराज होकर गांव में स्थित एक पानी की टंकी पर चढ़ गया। घटना की जानकारी लगते ही गांव में हड़कंप मच गया और प्रशासन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसे नीचे नीचे उतारने का खासा प्रयास करते रहे। पर किसान की मांग थी कि, जबतक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो नीचे नहीं उतरेगा। इस दोरान लोगों की खासा भीड़ क्षेत्र में इकट्ठी हो गई। घंटों इलाके में हाईवोल्टेज ड्रामा जारी रहा।