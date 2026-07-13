रतलाम में भीषण सड़क हादसा, बाल रोग विशेषज्ञ और उनके ससुर का निधन

भोपाल एन.एच.एम में उप संचालक से रतलाम शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ मनीष सिंह करीब एक साल पहले आए थे। यहां पिछले महीने प्रभारी सीएमएचओ के पद पर भी करीब एक माह तक कार्यभार संभाला। वाहन में कुल सात लोग सवार होना बताया जा रहा है। इसमें डा मनीष सिंह, पत्नी, दो बच्चे, साली उनके पति और ससुर शामिल थे। वाहन साली के पति चला रहे थे। मूल रूप से वो ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के चलते पूरे अस्पताल में शोक की लहर है।