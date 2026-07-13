LLM पढ़ने के लिए सैलाना विधायक ने छोड़ दिया वेतन, विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

कमलेश्वर डोडियार विधानसभा से वेतन छोड़ने वाले अकेले विधायक नहीं है, इससे पहले दो बार विधायक रहते चेतन्य कश्यप ने भी वेतन-भत्ता लेने से इनकार कर दिया था। चेतन्य कश्यप वर्तमान में प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। रतलाम सिटी से विधायक कश्यप का मानना है कि राष्ट्र सेवा और जनहित मेरा ध्येय है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे राजनीति में आए हैं। किशोरावस्था से ही समाजसेवा के कार्यों में अग्रसर हूं और कई सेवा संस्थानों में प्रकल्पों का संचालन कर रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें योग्य बनाया है कि वे जनसेवा में थोड़ा सा योगदान कर सकें। इसी सिलसिले में उन्होंने पहले भी विधायक के रूप में मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन नहीं लेने का फैसला किया है।