रतलाम में अनूठी संकल्प यात्रा, 36 दिन में 108 महादेव अभिषेक

रतलाम. शहर में अनूठी संकल्प यात्रा में सवार 18 से 25 वर्ष के युवा नित्य ब्रह्ममुहूर्त में महादेव के मंदिरों की सफाई और अभिषेक पूजन वंदन के कार्य में जुटे हैं। यह यात्रा 36 दिवसीय होकर 108 महादेव मंदिर पर पहुंचकर पूर्ण होगी।

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धर्म, संस्कृति, सेवा और सनातन संस्कारों का जागरण का उद्देश्य लिए चलाए जा रहे महादेव मंदिरों की पूजन अभिषेक संकल्प यात्रा की पूर्णाहुति 2 अगस्त को होगी। मंगलवार ब्रह्ममुहूर्त में बिलपांक स्थित अत्यंत प्राचीन पांडवों द्वारा पूजित विरूपाक्ष महादेव मंदिर में दिव्य शिवाभिषेक किया। देर रात से ही शिवभक्त बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे थे।