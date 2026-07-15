रतलाम में अलनीनो सूखे की आशंका, करें ये उपाय

फसल बीमा योजना का महत्व

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक है। यह योजना ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ जैसी स्थितियों में फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करती है, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। विशेषकर अल नीनो जैसी स्थितियों में, जब अल्प वर्षा का खतरा होता है, यह योजना किसानों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कवच का काम करती है। रतलाम की औसत वर्षा का आंकड़ा 9 इंच पर आकर थम गया है। मौसम विभाग ने 20 जुलाई के बाद पुन: बारिश की संभावना व्यक्त की है। बुधवार को दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं रात का पारा 25 डिग्री पर है।