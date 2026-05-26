Federation Cup में मेडल जीता, फिर ई-रिक्शा में पोल्स लेकर लौटे खिलाड़ी, वायरल तस्वीरों पर फूटा गुस्सा

इधर, नेशनल खिलाड़ियों के अपमान के मामले ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया है। वायरल तस्वीरों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए लोग लिख रहे हैं कि जिस तरह क्रिकेट को बढ़ावा भारत में दिया जाता है, उसी तरह अन्य खेलों जैसे ओलंपिक स्तर केखिलाड़ियों को बेसिक सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ता है। रांजी की इस घटना के बाद खेल प्रेमी इसे वर्तमान व्यवस्था पर प्रहार बता रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं कि शर्मनाक है, जहां हमारे मंत्री 35 कारों के कारकेड में यात्रा करते हैं, हम खिलाड़ियों को बेसिक चीजें भी नहीं दे पा रहे हैं। वो भी उन खिलाड़ियों को जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं।