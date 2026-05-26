इसके बाद 16 से 22 जून तक आवेदन करने पर अभ्यर्थियों को 3 हजार रुपए विलंब शुल्क देना होगा। वहीं 23 जून से 14 अगस्त तक आवेदन करने वालों के लिए 25 हजार रुपए की लेट फीस निर्धारित की गई है। वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 का परिणाम घोषित किया था। परिणाम इस बार ओबीसी आरक्षण के 87:13 फार्मूले के आधार पर जारी किया गया। राज्य सेवा परीक्षा के तहत 155 पदों और वन सेवा के 36 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।