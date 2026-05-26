‘बहस होती थी, ऑई वांट चाइल्ड…’, पुलिस पूछताछ में मुंह लटकाये रहा समर्थ, कबूला सच !

पुलिस ने समर्थ से पूछा कि क्या ट्विशा के परिवार को इस कथित मानसिक इलाज के बारे में बताया गया था, यह ठीक कब शुरू हुआ था, और ऐसी क्या परिस्थितियां थीं जिनके कारण शादी के कुछ ही महीनों के भीतर एक नई-नवेली दुल्हन को मनोचिकित्सक से मिलने की ज़रूरत पड़ी। समर्थ ने इस आरोप पर भी बात की कि ट्विशा को नींद की गोलियां दी जा रही थीं। उन्होंने पुलिस को बताया कि नींद की गोलियां मेडिकल सलाह पर दी जा रही थीं, ताकि उनका तनाव कम करने में मदद मिल सके। CBI इस बात की बारीकी से जांच करेगी कि क्या यह इलाज चिकित्सकीय रूप से सही था, क्या ट्विशा की सहमति ठीक से ली गई थी, और क्या उनके परिवार को इस बारे में अंधेरे में रखा गया था।