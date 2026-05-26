‘ज्यादा मत खाना…’ अरुण जेटली को ऐसे छेड़ते थे मोदीजी, शिवराज ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

शिवराज की किताब में कई दिलचस्प किस्से हैं। उन्होंने किताब में लिखा है कि 1991 में, तब जब जम्मू-कश्मीर आतंकियों और अलगाववादियों का एक गढ़ बन चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि वह तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर तक भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशीजी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय एकता यात्रा निकालेगी। उस समय कश्मीर घाटी आतंकवादियों तथा अलगाववादियों की सुरक्षित शरणस्थली समझी जाती थी और लाल चौक को आतंकवादियों का मजबूत गढ़ माना जाता था। उन दिनों लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा प्रतीत होता था। ऐसे में यह तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 1992 के गणतंत्र दिवस पर लाल चौक पर तिरंगा फहराएगी। यात्रा शुरू होने से पहले दिल्ली में 'एकता यात्रा' के विस्तृत कार्यक्रम के दौरान 21 नवंबर, 1991 को पहली बार मोदीजी से मेरी मुलाकात हुई थी।