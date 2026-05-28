टि्वशा केस: सास गिरिबाला की जमानत रद्द, पिता बोले- ‘यह कर्मा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे’

उन्होंने कोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि ट्विशा के शरीर पर चोट के 6 निशान मिले हैं जो मौत से पहले के हैं। ये निशान कई तरह के शक को जन्म देते हैं। इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए अब कड़ा रूख अपनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा भावुक और शक्तिशाली बयान सामने आया है।