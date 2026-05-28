बिगड़े शनि को साध रहीं गिरिबाला सिंह! बंगले से बाहर आकर कुत्ते को कराया भोजन

Giribala Singh- भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह कानून के ​शिकंजे में आ गई हैं। अपनी बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उनपर गिरफ़्तारी का खतरा मंडरा रहा है। इस केस में भोपाल कोर्ट द्वारा गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत जबलपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। बुधवार देर रात आए हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद केस की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी सीबीआइ सक्रिय हुई और गुरुवार को उनके घर पर जा पहुंची। जांच अधिकारी अभी गिरिबाला सिंह से पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले सुबह सुबह पूर्व जज अपने बंगले के बाहर आईं। ​गिरिबाला सिंह ने एक कुत्ते को प्रेमपूर्वक भोजन कराया। इसका वीडियो भी वायरल हो गया जिसपर खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि कुत्ते को खाना खिलाकर गिरिबाला सिंह, बिगड़े शनि को साधने की कोशिश कर रहीं हैं। विशेषज्ञों और ज्योतिषियों के अनुसार नवग्रहों में न्याय के कारक मानेवाले शनि, कुत्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं।