MP News- पत्नी ने ही कराई बिजनेसमैन की हत्या, पहले भी की कोशिशें की पर हर बार बच गया पति

Dhar- एमपी के धार जिले में बिजनेसमैन देवकृष्ण की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उनकी हत्या पत्नी ने ही करवाई। मिर्च व्यापारी देवकृष्ण की पत्नी प्रियंका ने पति का कत्ल करवाने घर में नकली डकैती डलवाई। व्यापारी पति की हत्या करवाकर खुद को बंधक बनवाया। पुलिस के अनुसार पत्नी प्रियंका ही इस वारदात की मास्टरमाइंड है। मिर्च व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रियंका सहित दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। अवैध संबंध के बिंदु पर भी जांच की जा रही है।