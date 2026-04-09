एमपी में एक और ‘सोनम रघुवंशी’! आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या, बोलती थी- तुम काले हो मुझे डिजर्व नहीं करते

डकैती की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की गई। पुलिस शुरू से ही मामले को संदिग्ध लमान रही थी। ऐसे में पुलिस की पांच टीमों ने अलग-अलग बिंदुओं पर जांच शुरू की। परिवारिक जानकारी जुटाने पर पता चला कि, प्रियंका की देवकृष्ण से शादी 2015 में यानी 11 साल पहले तब हुई थी, जब प्रियंका नाबालिग थी। दोनों राजीखुशी से साथ रहने लगे। दो साल बाद 2017 में पारिवारिक शादी समारोह में प्रेमी कमलेश पुरोहित से मुलाकात हुई, तब से ही दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद आखिरकार 11 साल की शादी पर 9 साल की आशिकी भारी पड़ गई। कमलेश की एंट्री होने के बाद पति - पत्नी में लगभग रोजाना झगड़े होने लगे। पत्नी रुठकर मायके चली जाती।