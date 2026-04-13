13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

MP News: टेस्ट ड्राइव के बहाने ‘SUV’ लेकर भागे बदमाश, रास्ते में कर डाला मर्डर

MP News: बीते दिन कर्मचारी की लाश सुसारी से लगभग दो किमी. दूर मिली है, जिसकी पहचान साहिल (21) निवासी डही के रूप में हुई, जो वाहन शोरूम का कर्मचारी है।

2 min read
Google source verification

धार

image

Astha Awasthi

Apr 13, 2026

Commit Murder

Commit Murder (Photo Source - Patrika)

MP News: जिले के डही में 11 अप्रेल को तीन बदमाश वाहन चोरी की नीयत से पहुंचे और निजी शोरूम से एसयूवी लेकर फरार हो गए। इस मामले में 48 घंटे में लूट, अपहरण और हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दो बाल अपचारी भी शामिल है ।

पुलिस ने बताया कि गाड़ी में शोरूम का कर्मचारी भी सवार था। बदमाशों द्वारा कर्मचारी का अपहरण कर रास्ते में उसकी हत्या दिया और लाश को झाडिय़ों के बीच फेंक दिया। भागते समय एसयूवी अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसे बदमाश छोड़कर भाग निकले। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बीते दिन कर्मचारी की लाश सुसारी से लगभग दो किमी. दूर मिली है, जिसकी पहचान साहिल (21) निवासी डही के रूप में हुई, जो वाहन शोरूम का कर्मचारी है।

यह है पूरा घटनाक्रम

जानकारी के अनुसार हारून खत्री सेकंड हैंड वाहनों की बिक्री करने का शोरूम संचालित करते हैं। 11 अप्रेल को दोपहर करीब 12 बजे तीन लोग डही में हारुन खत्री के वाहन शोरूम पर पहुंचे थे, जिन्होंने एसयूवी वाहन खरीदने की इच्छा जताई और गाड़ी पंसद करने के बाद टेस्ट ड्राइव लेने की बात कही। हारुन ने गाड़ी के साथ अपने कर्मचारी साहिल को उन लोगों के साथ भेज दिया। बदमाश पुलिस का लोगो लगे वाहन लेकर सुसारी-गंधवानी की ओर निकल गए। देर तक वाहन और साहिल वापस नहीं लौटा तो हारून खत्री ने डही थाना पुलिस में घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस छानबीन करने में जुटी। आसपास क्षेत्र में घेराबंदी की गई थी।

वाहन के पलटने के बाद कर दी हत्या

पुलिस का कहना है कि आरोपी वाहन चोरी करने के इरादे से आए थे और भागते समय वाहन रास्ते में पलट गया। इसके बाद पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने वाहन शोरूम के कर्मचारी साहिल की हत्या कर दी। इसके बाद शव को फेंक दिया। वाहन सुसारी के पास पलटी खाया हुआ पड़ा मिला। इस जगह से करीब दो किमी दूर साहिल की लाश पड़ी हुई मिली। शव रविवार शाम 5 बजे मिला। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। शव को कुक्षी लाने के बाद पीएम कर परिजनों को सौंपा गया।

शाजपुर से खरीदा वाहन, पुलिस का लोगो लगा था

पुलिस जांच में सामने आया कि एसयूवी वाहन (एमपी 04 टीबी 3572) को लेकर बदमाश भागे थे। डही निवासी हारुन खत्री सेकंड हैंड गाडिय़ों को खरीदकर बेचने का काम करते हैं। उन्होंने उक्त वाहन को शाजापुर से 7 अप्रेल को खरीदा था। वहीं दो दिन वाहन की इंदौर में मरम्मत कराने के बाद 9 अप्रेल को डही लेकर पहुंचे। वाहन के आगे के ग्लास के पास पुलिस का लोगो लगा हुआ था। 11 अप्रेल को आरोपियों ने खत्री के सामने वाहन खरीदने की बात कही और गाड़ी लेकर फरार हो गए थे।

घटना से क्षेत्र में हड़कंप

जिले में लगातार हत्या की घटना सामने आने से पुलिस के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। हाल ही में 7 अप्रेल को राजोद थाना क्षेत्र में मिर्च व्यापारी की जघन्य हत्या हुई थी। इसके बाद यह दूसरी घटना है। वारदात से क्षेत्र में भी हड़कंप मचा हुआ है।

ये भी पढ़ें

‘पीछा छोड़ दो वरना…’, देवकृष्ण की चेतावनी बनी हत्या की वजह, चौंकाने वाला खुलासा
धार
Dhar Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Apr 2026 02:06 pm

Published on:

13 Apr 2026 01:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / MP News: टेस्ट ड्राइव के बहाने ‘SUV’ लेकर भागे बदमाश, रास्ते में कर डाला मर्डर

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘पीछा छोड़ दो वरना…’, देवकृष्ण की चेतावनी बनी हत्या की वजह, चौंकाने वाला खुलासा

Dhar Murder Case
धार

MP News: 1500 रुपए में मिलेगा ‘5 किलो’ का गैस सिलेंडर, आधार कार्ड जरूरी

Gas Cylinder
धार

खुलासा: 9 साल पुराने ब्वॉयफ्रेंड पर था ’20 लाख’ का कर्ज, जेल पहुंची रिश्तों में उलझी प्रियंका

Dhar Murder Case
धार

एमपी में पति की डेड बॉडी के सामने प्रेमी से बनाए थे संबंध! कातिल पत्नी बेनकाब

praiyanka
धार

धार भोजशाला का सच आया सामने, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में बताया मंदिर या मस्जिद!

dhar bhojshala reality
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.