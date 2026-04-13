MP News: टेस्ट ड्राइव के बहाने ‘SUV’ लेकर भागे बदमाश, रास्ते में कर डाला मर्डर

जानकारी के अनुसार हारून खत्री सेकंड हैंड वाहनों की बिक्री करने का शोरूम संचालित करते हैं। 11 अप्रेल को दोपहर करीब 12 बजे तीन लोग डही में हारुन खत्री के वाहन शोरूम पर पहुंचे थे, जिन्होंने एसयूवी वाहन खरीदने की इच्छा जताई और गाड़ी पंसद करने के बाद टेस्ट ड्राइव लेने की बात कही। हारुन ने गाड़ी के साथ अपने कर्मचारी साहिल को उन लोगों के साथ भेज दिया। बदमाश पुलिस का लोगो लगे वाहन लेकर सुसारी-गंधवानी की ओर निकल गए। देर तक वाहन और साहिल वापस नहीं लौटा तो हारून खत्री ने डही थाना पुलिस में घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस छानबीन करने में जुटी। आसपास क्षेत्र में घेराबंदी की गई थी।