indianRailway : ट्रेनों में पर्स, मोबाइल व आभूषण चुराने वाले चोर गिरफ्तार

रेल यात्रियों (विशेषकर महिलाओं) की सुरक्षा को लेकर जीआरपी नीमच टीम ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी नीमच, मंदसौर, मल्हारगढ़, पिपलियामंडी, चित्तौडगढ़़ एवं रतलाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली ट्रेनों में सक्रिय थे। गिरोह के सदस्य ट्रेन में यात्रियों की नींद लगने का फायदा उठाते थे। ट्रेन में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर योजनाबद्ध तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। ऐसे में होता यह था कि जिनका सामान चोरी होता था उन्हें चोरी होने का पता काफी देर से चलता था।