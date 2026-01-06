indianRailway : ट्रेनों में पर्स, मोबाइल व आभूषण चुराने वाले चोर गिरफ्तार

जीआरपी ने से 10 मोबाइल, सोने के आभूषण सहित 3 लाख का माल बरामद किया
नीमच. जीआरपी नीमच ने चलती ट्रेनों में लेडीज पर्स, मोबाइल तथा सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में राहुल देवड़ा 26 वर्ष निवासी खड़पालिया तथा दशरथ वर्मा 19 वर्ष निवासी नापाखेड़ा जिला मंदसौर शामिल हैं।
रेल यात्रियों (विशेषकर महिलाओं) की सुरक्षा को लेकर जीआरपी नीमच टीम ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी नीमच, मंदसौर, मल्हारगढ़, पिपलियामंडी, चित्तौडगढ़़ एवं रतलाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली ट्रेनों में सक्रिय थे। गिरोह के सदस्य ट्रेन में यात्रियों की नींद लगने का फायदा उठाते थे। ट्रेन में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर योजनाबद्ध तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। ऐसे में होता यह था कि जिनका सामान चोरी होता था उन्हें चोरी होने का पता काफी देर से चलता था।
नीमच थाना प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक कन्हैयालाल भाटी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में उक्त दोनों आरोपियों की 3 अपराधों एवं एक अन्य मामले में संलिप्तता सामने आई है। आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल, सोने जैसी धातु के कान की बाली, चांदी के छल्ले, कान के टॉप्स, लेडीज घड़ी, अन्य आर्टिफिशियल ज्वेलरी सहित 2 लाख 93 हजार 145 रुपए का माल बरामद किया है।
