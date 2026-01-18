अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से डिप्टी मेयर बने ये भारतीय, इस शहर में हुआ था जन्म

हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले युवा भारतीय मुस्लिम नेता जुनैद काज़ी की, जो अमेरिका के मार्लबोरो शहर से डिप्टी मेयर चुने गए हैं। इस तरह जुनैद काजी ने विश्वभर में भारत का नाम रोशन किया है। भोपाल के एक साधारण परिवार में जन्में जुनैद काजी पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। खास बात ये है कि, जुनैद काजी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हैं। इस तरह उन्होंने ये अहम पद हासिल किया है। डोनाल्‍ड ट्रंप की पार्टी के टिकट पर एक भारतीय मुस्लिम का डिप्टी मेयर बनना एक बड़ी और ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है।