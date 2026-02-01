46 बच्चों को मिला नया स्पीच प्रोसेसर

Ahmedabad: राज्य सरकार ने सुनने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए अहम पहल की है। शहर के सोला सिविल अस्पताल में आयोजित कॉकलियर इम्प्लांट असेसमेंट और फिटिंग कैंप में उन 46 बच्चों को लाभ मिला, जिनकी पहले कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हो चुकी थी और अब उनके पुराने उपकरण बदलने की आवश्यकता थी।एक ही दिन में 46 बच्चों को नए एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर का सफलतापूर्वक फिटिंग और मैपिंग किया गया।