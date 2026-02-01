Ahmedabad: शहर में बिना अनुमति चल रहे 33 पीजी-होस्टल सील

Ahmedabad महानगरपालिका ने अवैध रूप से चल रहे पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों पर सख़्त कार्रवाई करते हुए बोडकदेव वार्ड की प्रेमचंद नगर सोसाइटी में लगभग 25 पीजी यूनिट सील कर दिए। साथ ही गोता, घाटलोडिया व अन्य इलाकों में भी इस तरह के पीजी होस्टल पर कार्रवाई की गई है। कुल 33 पीजी सील किए गए हैं। इसके अलावा 32 मकानों को नोटिस जारी किए गए हैं।मनपा के अनुसार ये पीजी आवासीय सोसाइटियों में वाणिज्यिक रूप से संचालित हो रहे थे। पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद आवश्यक अनुमति और दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने पर गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में सीलिंग ऑपरेशन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि हाल में 40 से 50 शिकायतें मिली थीं।