12 घंटे के भीतर दो मृतकों के परिजनों ने चार आंखें और दो त्वचा का किया दान

Ahmedabad: शहर के सिविल अस्पताल में मानवता का एक और प्रेरक उदाहरण सामने आया है। महज़ 12 घंटे के भीतर अस्पताल को दो त्वचा और चार नेत्र प्राप्त हुए। यद दान दो मृतकों के परिजनों की परोपकारी निर्णय से संभव हो सका है।शहर के बहेरामपुरा निवासी रंजन सोलंकी (70) का आइसीयू में निधन हो गया था। पति और संतान नहीं होने के कारण उनकी बहन कमला को अस्पताल के काउंसलर ने अंगदान के लिए समझाया। बहन की सहमति से रंजनबेन की आंखें व त्वचा दान की गईं। यह निर्णय न केवल परोपकारी था बल्कि समाज के लिए प्रेरणा भी बना।