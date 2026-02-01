भाटीया रेलवे स्टेशन का 6.42 करोड़ से व्यापक पुनर्विकास कार्य लगभग पूरा

राजकोट. जामनगर. पश्चिम रेलवे के राजकोट रेल मंडल की ओर से यात्रियों के सुखद और सुरक्षित सफर की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। राजकोट मंडल रेल प्रबंधक गिरिराज कुमार मीना के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के तहत 6.42 करोड़ रुपए की लागत से देवभूमि द्वारका जिले में राजकोट रेल मंडल के भाटीया रेलवे स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

अब यह स्टेशन न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस है, बल्कि अपनी नई भव्य वास्तुकला के साथ सौराष्ट्र की रेल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। स्टेशन को पूरी तरह से दिव्यांगजन और बुजुर्ग अनुकूल बनाया गया है। विस्तृत सर्कुलेटिंग एरिया के विकास से स्टेशन परिसर में वाहनों की आवाजाही सुगम और व्यवस्थित होगी। स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।