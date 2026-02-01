20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

दुर्लभ मामला: 10 वर्ष के बच्चे के मूत्राशय से निकाली 90 ग्राम की पथरी

Ahmedabad: चिकित्सकों ने एक किशोर के मूत्राशय से लगभग 90 ग्राम वज़न और 4 सेंटीमीटर आकार की पथरी निकाली। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में इतनी बड़ी पथरी का बनना अत्यंत दुर्लभ है। सामान्यतः छोटे बच्चों में मूत्राशय की पथरी 1-2 सेंटीमीटर तक ही होती है और लक्षण दिखते ही उपचार कर दिया जाता [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Feb 20, 2026

LG Hospital Ahmedabad

मरीज के मूत्राशय से निकाली गई पथरी।

Ahmedabad: चिकित्सकों ने एक किशोर के मूत्राशय से लगभग 90 ग्राम वज़न और 4 सेंटीमीटर आकार की पथरी निकाली। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में इतनी बड़ी पथरी का बनना अत्यंत दुर्लभ है। सामान्यतः छोटे बच्चों में मूत्राशय की पथरी 1-2 सेंटीमीटर तक ही होती है और लक्षण दिखते ही उपचार कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में पथरी इतनी बड़ी हो गई कि मरीज को लंबे समय तक तकलीफ़ सहनी पड़ी। महानगरपालिका संचालित एल.जी. अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने यह सफल सर्जरी की।सर्जरी विभाग के डॉ. तपन शाह ने बताया कि मरीज को पेशाब में जलन, रुक-रुक कर पेशाब आना, ठंड लगना और बुखार जैसे लक्षणों के साथ ओपीडी में लाया गया था। जांच में मूत्राशय में दो पथरियां मिलीं जो लगभग 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की थी। एक्स-रे और सोनोग्राफी रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि बड़ी पथरी पूरे मूत्राशय में फैली हुई थी। मूत्राशय की पथरी खतरनाक होती है क्योंकि यह पेशाब की नली को ब्लॉक कर सकती है, जिससे मरीज को इमरजेंसी में लाना पड़ता है। कभी-कभी पेट से नली डालनी पड़ती है और किडनी फेल होने का भी खतरा रहता है। इस मामले में ऑपरेशन कर पथरी को सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया।

एक लाख में से पांच- दस बच्चों में होती है ऐसी तकलीफ

विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों में इस आकार की पथरी की संभावना बेहद कम होती है। 1 लाख में केवल 5-10 मामलों में ही मूत्राशय की पथरी इतनी बड़ी हो सकती है। अपूर्ण पोषण, पर्याप्त पानी न पीना, प्रोटीन की कमी और बार-बार होने वाले मूत्र संक्रमण से पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है।

करनी पड़ी ओपन सर्जरी

डॉ. शाह ने बताया कि ऑपरेशन से पहले एंडोस्कोपिक तकनीक से मूत्र नली की जांच की गई। इसके बाद ओपन सर्जरी की पद्धति अपनाई गई, जिसमें मूत्राशय को खोलकर पथरी को सीधे बाहर निकाला गया। सामान्यतः बच्चों में पथरी का इलाज मिनिमली इनवेसिव तकनीक से किया जाता है, लेकिन जब आकार बहुत बड़ा हो तब ओपन सर्जरी ही सुरक्षित विकल्प होती है। विभागाध्यक्ष डॉ. असित पटेल के मार्गदर्शन में डॉ. शाह, डॉ. मुकेश सुवेरा, डॉ. ध्रुवेश शेठ, डॉ. पार्थ पटेल और एनेस्थीसिया टीम ने मिलकर यह जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

20 Feb 2026 10:58 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / दुर्लभ मामला: 10 वर्ष के बच्चे के मूत्राशय से निकाली 90 ग्राम की पथरी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

46 बच्चों को मिला नया स्पीच प्रोसेसर

Sola civil hospital
अहमदाबाद

अहमदाबाद मेट्रो से जुड़ी शिकायतें अब दो पुलिस थानों में दर्ज होंगी

Ahmedabad Metro train
अहमदाबाद

रिलायंस फाउंडेशन के अनंत अंबानी ने दिया 27.50 करोड़ का दान

अहमदाबाद

भाटीया रेलवे स्टेशन का 6.42 करोड़ से व्यापक पुनर्विकास कार्य लगभग पूरा

अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में बिना अनुमति चल रहे 33 पीजी-होस्टल सील

Ahmedabad AMC News
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.