19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

एमपी में जानलेवा वायरस की एंट्री, 2 मौतों के बाद दूसरे जिले में संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप

GBS Virus Alert : एमपी में खतरनाक जीबीएस वायरस का खतरा बढ़ रहा है। नीमच में 2 मौतों के बाद मंदसौर में शख्स भी संक्रमित पाया गया है। इसकी पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित गांव के 3801 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिनमें से 8 संदिग्धों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।

2 min read
Google source verification

मंदसौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 19, 2026

GBS Virus Alert

एमपी में जानलेवा वायरस की एंट्री (Photo Source- Patrika)

GBS Virus Alert : मध्य प्रदेश में जीबीएस नामक खतरनाक वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। हालही में प्रदेश के नीमच जिले के मनासा में संक्रमण की चपेट में आए 2 बच्चों की मौत के बाद अब ये संक्रमण नजदीकी जिले मंदसौर में भी दस्तक दे चुका है। हाल ही में जिले के कोटड़ा गांव में संक्रमण के नए केस की पुष्टि हुई है। यहां एक 50 वर्षीय गोपाल पाटीदार जीबीएस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल, इंदौर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

पीड़ित शख्स में जीबीएस वायरस के लक्षण मिलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही सुबह ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर स्वास्थ विभाग की टीम के साथ गांव के 722 घरों का दौरा किया। 3801 लोगों की स्कैनिंग कर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान 8 लोगों को बुखार मिला, जिनके ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए।

PHE टीम ने कलेक्ट किए पानी के सैंपल

मेडिकल कॉलेज की टीम ने भी गांव पहुंचकर लोगों की स्कैनिंग की है। भानपुरा से पीएचई टीम ने पानी के सैंपल कलेक्ट किए। जिस मरीज में जीबीएस के लक्षण पाए गए, वो पिछले 20 दिन से बीमार है। पहले गरोठ के कुरेशी अस्पताल गया और फिर कोटा पहुंचा। जहां से इंदौर के दो अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के बाद उसे इस संक्रमण की पुष्टि हुई। यहां के चरक अस्पताल से ही स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई।

नीमच में हो चुकी 2 बच्चों की मौत

आपको बता दें कि, इस संक्रमण को जानलेवा इसलिए कहा जा रहा है कि, क्योंकि गुजरे शनिवार को मंदसौर से सटे जिले नीमच के मनासा कस्बे में भी गुलियन-बेरी सिंड्रोम (GBS) से संक्रमित दो बच्चों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद 15 संदिग्धों के सेंपल लिए गए थे, जिसमें से 6 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। फिलहाल, सभी का इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें

50 साल से नहीं सोया ये शख्स, फिर भी एकदम फिट, चोट का भी कोई असर नहीं, मेडिकल साइंस भी हैरान
रीवा
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 07:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / एमपी में जानलेवा वायरस की एंट्री, 2 मौतों के बाद दूसरे जिले में संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में SIR अभियान से 22 साल बाद मिला बेटा, राजस्थान से लाई पुलिस

MANDSAUR
मंदसौर

एमपी में फिर मिला करोड़ों रुपये का दुर्लभ सांप, थैले में लेकर जा रहे थे लोग

mandsaur
मंदसौर

एमपी के इस जिले में 5 और 6 जनवरी का अवकाश, प्रशासन ने जारी किया आदेश

school holidays
मंदसौर

अभी-अभी एमपी में कारोबारी दंपत्ति की घर में घुसकर हत्या, आरोपी ने खुद को भी मारी गोली

mandsaur
मंदसौर

जिला पंचायत सीईओ ने भेजी पंचायत राज संचालनालय संचालक को रिपोर्ट

mandsaur news
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.