एमपी में जानलेवा वायरस की एंट्री, 2 मौतों के बाद दूसरे जिले में संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप

GBS Virus Alert : मध्य प्रदेश में जीबीएस नामक खतरनाक वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। हालही में प्रदेश के नीमच जिले के मनासा में संक्रमण की चपेट में आए 2 बच्चों की मौत के बाद अब ये संक्रमण नजदीकी जिले मंदसौर में भी दस्तक दे चुका है। हाल ही में जिले के कोटड़ा गांव में संक्रमण के नए केस की पुष्टि हुई है। यहां एक 50 वर्षीय गोपाल पाटीदार जीबीएस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल, इंदौर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।