18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

50 साल से नहीं सोया ये शख्स, फिर भी एकदम फिट, चोट का भी कोई असर नहीं, मेडिकल साइंस भी हैरान

MP News : रिटायर्ड ज्वाइंट कलेक्टर मोहन लाल द्विवेदी दो-चार या दस दिन से नहीं, बल्कि पिछले 50 साल से एक पल के लिए भी सोए नहीं हैं। खास बात ये है कि, वो पूरी तरह स्वस्थ भी हैं।

3 min read
Google source verification

रीवा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 18, 2026

MP News

50 साल से नहीं सोया ये शख्स (Photo Source- Patrika)

MP News : अबतक आपने सुना होगा कि, स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त नींद बेहद महत्वपूर्ण हैं। अकसर चिकित्सक कहते हैं कि, जो शख्स पर्याप्त नींद नहीं लेता वो जल्दी बीमार पड़ जाता है। लेकिन, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने मेडिकल साइंस के नींद से जुड़े तमाम दावों को उलटकर रख दिया है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी, पर हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने प्रकृति के इस कड़े नियम को ही चुनौती दे डाली है। हम बात कर रहे हैं जिले में रहने वाले रिटायर्ड ज्वाइंट कलेक्टर मोहन लाल द्विवेदी की, जो पिछले दो-चार या दस दिन से नहीं, बल्कि पिछले 50 साल से एक पल के लिए भी सोए नहीं हैं।

कमाल की बात ये है कि, उन्हें न तो बीते पचास वर्षों में नींद तो छोड़िए ऊंग भी नहीं आई और वो शारिरिक तोर पर पूरी तरह स्वस्थ्य भी हैं। मेडिकल साइंस भी उनका केस जानकर हैरान है तो वो वहीं, उनका केस डॉक्टरों के बीच एक रहस्य बना हुआ है।

1973 में आई थी आखिरी बार नींद

अब इसे चमत्कार मानें या मेडिकल साइंस के लिए उपलब्धि लेकिन, ये सिलसिला साल 1973 में उस वक्त शुरू हुआ, जब मोहन लाल लेक्चरर के पद पर अफाइंट हुए थे। जुलाई महीने से अचानक उन्हें नींद आना बंद हो गई। 1974 में एमपीपीएससी पास कर नायब तहसीलदार बने, फिर 2001 में ज्वाइंट कलेक्टर के पद से रिटायर हुए। आज उनकी उम्र 75 साल है, लेकिन उन्हें नींद तो छोड़िए ऊंग भी नहीं आ रही। वे बताते हैं कि, वो रात में लेटते जरूर हैं। आंखे बंद भी कर लेते हैं, लेकिन उनका दिमाग उस समय भी जागता रहता है।

चोट लगने पर दर्द भी नहीं होता

मोहन लाल द्विवेदी को लेकर हैरानी की बात ये है कि, बिना नींद लिए उनके शरीर में कोई कमी नहीं आई है। उनकी आंखों में कभी जलन, थकान या कमजोरी मेहसूस नहीं हुई। उन्हें लेकर एक और खास बात ये भी है कि, उन्हें चोट लगने पर दर्द का अहसास भी नहीं होता। फिर भले ही चोट कितनी ही गहरी क्यों न हो। अकसर जब उनके घर वाले गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो उनकी रातें किताबें पढ़ने या छत पर टहलने में गुजरती हैं। एक और खास बात ये भी है उनकी पत्नी भी 24 घंटों में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही नींद लेती हैं। इतना कम सोने पर वो भी पूरी तरह स्वस्थ हैं।

नौकरी में 'सुपरमैन' जैसी एनर्जी

अधिकारी के रूप में उनकी कार्यशैली मशहूर थी। घंटों बिना रुके काम, लंबी पैदल यात्राएं सब कुछ आसानी से कर पाते थे। अधीनस्थ कर्मचारी उनके साथ काम करने से घबराते थे। क्योंकि, द्विवेदी कभी थकते नहीं थे और इसी के चलते वो लगातार काम करते, लेकिन अदीनस्थ कर्मचारी एक समय के बाद किसी सामान्य इंसान के समान नींद और थकान से ग्रस्त हो जाते थे।

बड़े से बड़े डॉक्टर भी लाजवाब

दिल्ली-मुंबई के बड़े अस्पतालों में चेकअप, ढेर सारी जांचें, योग-प्राणायाम से लेकर झाड़-फूंक तक सब आजमाया। मगर डॉक्टरों को भी इस 'नींद-रहित' रहस्य का कोई सुराग नहीं मिला। मेडिकल साइंस तो कहती है कि 6-8 घंटे नींद के बिना इंसान जल्दी टूट जाता है, लेकिन मोहन लाल 50 साल से इस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

अब खुशी है कि शरीर साथ दे रहा है

मोहन लाल द्विवेदी का कहना है कि, शुरु-शुरू में वो खासा परेशान रहने लगे थे, लेकिन अब वो इसे अपनी सुपर पॉवर मानते हुए खुश हैं। मोहन लाल का कहना है कि, नींद नहीं आती तो ना आए, लेकिन शरीर तो साथ दे रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। मोहनलाल बताते हैं कि, शुरुआती दिनों में उन्होंने ये समस्या किसी को नहीं बताई और वो पूरी रात जागकर गुजारते, लेकिन धीरे-धीरे ये सिर्फ घर ही नहीं बल्कि लगभग पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 09:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / 50 साल से नहीं सोया ये शख्स, फिर भी एकदम फिट, चोट का भी कोई असर नहीं, मेडिकल साइंस भी हैरान

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

311 करोड़ में ’18 मीटर चौड़ी’ होगी सड़क, 24 गांवों से ली जाएगी जमीन

mp news
रीवा

90 की उम्र में ‘चौथी शादी’ करने जा रहा था रिटायर्ड पटवारी, 3 पत्नियों ने रखी शर्त…

forurth Marriage
रीवा

एमपी के डिप्टी सीएम के गांव में चोरों ने धावा बोला, उड़ा ले गए लाखों का सामान

रीवा

शादी के सात महीने बाद प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को मारी गोली

rewa
रीवा

मध्यप्रदेश के 5 जिलों को जोड़कर बनेगा ‘मेट्रोपॉलिटन रीजन’, डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान

रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.