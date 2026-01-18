50 साल से नहीं सोया ये शख्स, फिर भी एकदम फिट, चोट का भी कोई असर नहीं, मेडिकल साइंस भी हैरान

MP News : अबतक आपने सुना होगा कि, स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त नींद बेहद महत्वपूर्ण हैं। अकसर चिकित्सक कहते हैं कि, जो शख्स पर्याप्त नींद नहीं लेता वो जल्दी बीमार पड़ जाता है। लेकिन, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने मेडिकल साइंस के नींद से जुड़े तमाम दावों को उलटकर रख दिया है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी, पर हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने प्रकृति के इस कड़े नियम को ही चुनौती दे डाली है। हम बात कर रहे हैं जिले में रहने वाले रिटायर्ड ज्वाइंट कलेक्टर मोहन लाल द्विवेदी की, जो पिछले दो-चार या दस दिन से नहीं, बल्कि पिछले 50 साल से एक पल के लिए भी सोए नहीं हैं।