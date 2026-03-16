418 करोड़ से ‘आधुनिक’ बनेगा MP का 65 साल पुराना डैम, बिजली संचालन होगा बेहतर

बेहतर संचालन नियंत्रण एवं दूरस्थ निगरानी के लिए आधुनिक ऑटोमेशन सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही परिचालन सुरक्षा तथा प्रभावी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आइसोलेशन गेट्स का उन्नयन किया जाएगा। बाढ़ से सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए उच्च क्षमता के डी वॉटरिंग पंपों की स्थापना की जाएगी। लंबे समय तक चलने के उद्देश्य से परियोजना में समस्त पाइपलाइन, पावर एवं कंट्रोल केबल, सिग्नल वायरिंग तथा अन्य सहायक प्रणालियों का प्रतिस्थापन भी किया जाएगा।