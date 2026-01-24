एमपी के रहने वाले हैं 26 जनवरी…नाम के कारण कलेक्टर ने रोकी थी सैलरी

छब्बीस जनवरी वर्तमान में मंदसौर डाइट में कार्यरत हैं। इस अनोखे नाम के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पिता की भावनाओं का सम्मान करते हुए नाम नहीं बदला। साल 1994-95 में कलेक्टर ने नाम के चलते सैलरी रोक दी थी। वेतन नहीं मिलने पर इन्हें काफी परेशानी हुई। जिसके बाद डाइट प्राचार्य को कलेक्टर के सामने नाम का प्रमाणीकरण करना पड़ा था। तब जाकर उन्हें सैलरी मिली थी।



patrika.com से बातचीत में 26 जनवरी टेलर ने बताया कि पहले लगता था पिता ने कैसा नाम रखा है, लेकिन जब बड़े हुए तो अपने की असली अहमियत मालूम पड़ी। नाम के कारण हर जगह मान-सम्मान मिलता है।