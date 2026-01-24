24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

एमपी के रहने वाले हैं 26 जनवरी…नाम के कारण कलेक्टर ने रोकी थी सैलरी

26 January: नाम के कारण बैंक अकाउंट खुलवाने में परेशानी, शादी के लिए मांगा शपथ पत्र। जी हां ऐसी ही कुछ कहानी मंदसौर जिले के 26 जनवरी टेलर की।

2 min read
Google source verification

मंदसौर

image

Himanshu Singh

Jan 24, 2026

26 January

फोटो सोर्स- पत्रिका

26 January: देश 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, लेकिन सोचिए क्या किसी शख्स का नाम 26 जनवरी हो सकता है ? लेकिन ऐसा ही कुछ है। मध्यप्रदेश के मंदसौर के एक ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं। जिनका नाम ही 26 जनवरी टेलर है। उनका नाम सुनते ही लोग हैरत में पड़ जाते हैं। तो आइए आपको भी बताते नाम के पीछे की पूरी कहानी।

26 जनवरी है ये शख्स

जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद समय आया 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का। इसी दिन उनके पिता सत्यनारायण टेलर स्कूल में बच्चों को संबोधित कर रहे थे। देशभक्ति गीतों की धुन के बीच घर से जानकारी आई कि आपके घर बेटे ने जन्म लिया है। इसकी सूचना मिलते ही सत्यनारायण टेलर भावुक हो गए और फिर बेटे का नाम 26 जनवरी रख दिया।

लोगों ने उड़ाया मजाक, मगर नहीं बदला नाम

छब्बीस जनवरी वर्तमान में मंदसौर डाइट में कार्यरत हैं। इस अनोखे नाम के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पिता की भावनाओं का सम्मान करते हुए नाम नहीं बदला। साल 1994-95 में कलेक्टर ने नाम के चलते सैलरी रोक दी थी। वेतन नहीं मिलने पर इन्हें काफी परेशानी हुई। जिसके बाद डाइट प्राचार्य को कलेक्टर के सामने नाम का प्रमाणीकरण करना पड़ा था। तब जाकर उन्हें सैलरी मिली थी।

patrika.com से बातचीत में 26 जनवरी टेलर ने बताया कि पहले लगता था पिता ने कैसा नाम रखा है, लेकिन जब बड़े हुए तो अपने की असली अहमियत मालूम पड़ी। नाम के कारण हर जगह मान-सम्मान मिलता है।

शादी के लिए लगाना पड़ा था शपथ पत्र

26 जनवरी टेलर के लिए आसान कुछ भी नहीं रहा। बैंक में अकाउंट खुलवाने से लेकर शादी तक मुश्किलों का सामना ही करना पड़ा। जब वह बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए गए तो उन्हें शपथ पत्र लगाना पड़ा। ऐसे ही जब शादी हुई तो उसमें भी शपथ पत्र लगाना पड़ा। नाम के कारण कई मुश्किलें आईं मगर 26 जनवरी डटे रहे। वह अपने नाम के कारण हर 26 जनवरी को लोगों का ध्यान खींचते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 08:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / एमपी के रहने वाले हैं 26 जनवरी…नाम के कारण कलेक्टर ने रोकी थी सैलरी

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रेमी की बांहों में थी मां, बेटे ने बना लिया आपत्तिजनकर वीडियो और फिर…

mandsaur
मंदसौर

मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 22 से अधिक घायल, कई गंभीर

Tractor Trolley Overturned
मंदसौर

पति के सामने दोस्त के साथ 'बिल्लो रानी' बनी थी पत्नी, आ धमकी पुलिस

mandsaur
मंदसौर

एमपी में जानलेवा वायरस की एंट्री, 2 मौतों के बाद दूसरे जिले में संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप

GBS Virus Alert
मंदसौर

एमपी में SIR अभियान से 22 साल बाद मिला बेटा, राजस्थान से लाई पुलिस

MANDSAUR
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.