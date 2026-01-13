रात 12 बजे खटखटाया दरवाजा, खुलते ही घर में घुसा बेटे का दोस्त और करने लगा जबरदस्ती…

widow assaulted by sons friend (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के सागर जिले में एक विधवा महिला के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विधवा महिला के साथ रेप करने वाला आरोपी उसके बेटे का दोस्त है जिसका घर पर आना जाना था। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उस पर शुरु से ही गंदी नजर रखता था। घटना के दौरान जब पीड़िता ने आरोपी का विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला भी दबाया। बेटे के दोस्त की ज्यादती का शिकार होने के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार है।
सागर के मोतिनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 46 साल की विधवा महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि उसके पति की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद से वो बेटे के साथ रहती है। बेटे का एक दोस्त है हीरालाल जिसका घर पर आना-जाना था। हीरालाल उस पर बुरी नजर रखता था। रविवार रात 12 घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, उसे लगा कि बेटा काम से लौट आया है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पर हीरालाल खड़ा था जो जबरदस्ती घर में घुस आया और उसे धक्का देकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी हीरालाल ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया।
पीड़िता के मुताबिक जब उसने हीरालाल का विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला दबाया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। ज्यादती करने के बाद आरोपी हीरालाल घर से भाग गया। बाद में जब बेटा घर लौटा तो उसने बेटे को पूरी घटना बताई और पुलिस थाने पहुंची। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
