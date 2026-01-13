रात 12 बजे खटखटाया दरवाजा, खुलते ही घर में घुसा बेटे का दोस्त और करने लगा जबरदस्ती…

सागर के मोतिनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 46 साल की विधवा महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि उसके पति की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद से वो बेटे के साथ रहती है। बेटे का एक दोस्त है हीरालाल जिसका घर पर आना-जाना था। हीरालाल उस पर बुरी नजर रखता था। रविवार रात 12 घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, उसे लगा कि बेटा काम से लौट आया है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पर हीरालाल खड़ा था जो जबरदस्ती घर में घुस आया और उसे धक्का देकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी हीरालाल ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया।