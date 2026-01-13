13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

रात 12 बजे खटखटाया दरवाजा, खुलते ही घर में घुसा बेटे का दोस्त और करने लगा जबरदस्ती…

mp news: 46 साल की विधवा महिला के साथ बेटे के दोस्त ने घर में घुसकर की जबरदस्ती, विरोध करने पर गला भी दबाया।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Shailendra Sharma

Jan 13, 2026

sagar news

widow assaulted by sons friend (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के सागर जिले में एक विधवा महिला के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विधवा महिला के साथ रेप करने वाला आरोपी उसके बेटे का दोस्त है जिसका घर पर आना जाना था। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उस पर शुरु से ही गंदी नजर रखता था। घटना के दौरान जब पीड़िता ने आरोपी का विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला भी दबाया। बेटे के दोस्त की ज्यादती का शिकार होने के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार है।

रात 12 बजे दरवाजा खटखटाया…

सागर के मोतिनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 46 साल की विधवा महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि उसके पति की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद से वो बेटे के साथ रहती है। बेटे का एक दोस्त है हीरालाल जिसका घर पर आना-जाना था। हीरालाल उस पर बुरी नजर रखता था। रविवार रात 12 घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, उसे लगा कि बेटा काम से लौट आया है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पर हीरालाल खड़ा था जो जबरदस्ती घर में घुस आया और उसे धक्का देकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी हीरालाल ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया।

विरोध करने पर दबाया गला

पीड़िता के मुताबिक जब उसने हीरालाल का विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला दबाया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। ज्यादती करने के बाद आरोपी हीरालाल घर से भाग गया। बाद में जब बेटा घर लौटा तो उसने बेटे को पूरी घटना बताई और पुलिस थाने पहुंची। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें

पड़ोसन बोली- ‘अपने बेटे से तेरे संबंध बनवाऊंगी’, आहत होकर महिला ने दी जान
कटनी
katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 05:21 pm

Published on:

13 Jan 2026 04:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / रात 12 बजे खटखटाया दरवाजा, खुलते ही घर में घुसा बेटे का दोस्त और करने लगा जबरदस्ती…

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सानौधा रोड पर कार और ट्रक की टक्कर, सभी सुरक्षित

सागर

सिमरिया- डोभी रोड पर बड़ा हादसा टला, टायर ब्लास्ट से कार अनियंत्रित

सागर

28 दिनों में हुआ 22 वां सवा करोड़ लेखन, 22 जनवरी को अयोध्या में जमा होंगी पुस्तिका

सागर

48 घंटे बाद बर्फीली हवाओं से कम होगा पारा, आज धूप से रहेगी राहत

सागर

पंजाबी सनातन समाज मनाएगा लोहड़ी, सजेगी सांस्कृतिक संध्या

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.