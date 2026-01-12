एमपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, एडमिट कार्ड में शामिल होगी ये चीज

शिक्षा अधिकारी द्वारा बोर्ड परीक्षा में बचे कम समय को देखते हुए तैयारी पूरी ली गई है। स्कूलों में परीक्षार्थियों की प्रवेश पत्र की वितरण आगामी सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। ज्यादातर स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षा के दौरान ही प्रवेश पत्र दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के दौरान मंडल के निर्देशों के मद्देनजर संवेदनशील व अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। साथ ही दूसरे केंद्रों में प्रमुख विषयों की परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी कराए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। निरीक्षण के लिए अधिकारियों की 16 टीमों का गठन किया जा रहा है।