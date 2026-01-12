12 जनवरी 2026,

सोमवार

सीधी

एमपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, एडमिट कार्ड में शामिल होगी ये चीज

MP Board 2026 Admit Card: एमपी बोर्ड की 10वीं-12वीं परीक्षा इस बार सख्ती के साथ आयोजित की जा रही है। CCTV, वीडियोग्राफी और निरीक्षण टीमों से नकल पर पूरी तरह शिकंजा कसने की तैयारी है।

सीधी

image

Akash Dewani

Jan 12, 2026

MP Board Exam 2026 QR Code in MP Board Admit Card

MP Board 2026 Admit Card (फोटो- Freepik)

MP Board Exam 2026:मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में अबकी बार किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक सख्त निगरानी की जाएगी। परीक्षार्थी के स्थान पर कोई अन्य परीक्षा देने नहीं बैठ पाए, इसके लिए इस बार प्रवेश पत्र में क्यूआर कोड (QR Code) की व्यवस्था बनाई गई है।

शक होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान क्यूआर कोड के जरिए परीक्षार्थी की फोटो सहित पूरा विवरण ऑनलाइन देखा जा सकेगा। परीक्षा के दौरान अधिकारियों की टीमों के निरीक्षण, सीसीटीवी कैमरे व वीडियोग्राफी जैसी व्यवस्था भी बनाई गई है। (MP Board 2026 Admit Card)

अगले सप्ताह तक शुरू होगा एडमिट कार्ड वितरण

शिक्षा अधिकारी द्वारा बोर्ड परीक्षा में बचे कम समय को देखते हुए तैयारी पूरी ली गई है। स्कूलों में परीक्षार्थियों की प्रवेश पत्र की वितरण आगामी सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। ज्यादातर स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षा के दौरान ही प्रवेश पत्र दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के दौरान मंडल के निर्देशों के मद्देनजर संवेदनशील व अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। साथ ही दूसरे केंद्रों में प्रमुख विषयों की परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी कराए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। निरीक्षण के लिए अधिकारियों की 16 टीमों का गठन किया जा रहा है।

घर से भी ले सकेंगे शिक्षकों की मदद

एमपी बोर्ड की परीक्षा के परीक्षार्थी घर पर पढ़ाई के दौरान सवालों के हल में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षकों से संपर्क कर सकेंगे। सीएम राइज स्कूलों के अलावा अन्य दूसरे स्कूलों में यह व्यवस्था बनाई गई है। स्कूलों में विषय विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है। टीम में शामिल शिक्षकों के मोबाइल नंबर छात्र-छात्राओं को मुहैया कराए गए हैं। छात्र घर से परीक्षा की तैयारी के दौरान शिक्षकों से मोबाइल फोन पर मदद लेकर अपनी शंकाओं का समाधान ले सकेंगे।

परीक्षा में 28,283 परीक्षार्थी होंगे शामिल

हाईस्कूल व हायर सेकंडरी की बोर्ड परीक्षा में अब की बार 28 हजार 283 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कक्षा दसवीं में 16 हजार 109 नियमित व 102 स्वाध्याई छात्र-छात्राओं और कक्षा बारहवीं में 11 हजार 912 नियमित तथा 160 स्वाध्याई छात्र-छात्राओं के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया है। परीक्षा के लिए 66 स्कूल केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 7 केंद्र अतिसंवेदनशील और 13 केंद्र संवेदनशील घोषित हैं। (MP Board 2026 Admit Card)

परीक्षा को लेकर संपूर्ण तैयारियां पूर्ण

10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर संपूर्ण तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। कलेक्टर के नेतृत्व में 16 पैनल टीमों का गठन किया जा रहा है, जो औचक निरीक्षण करेंगी। जिसमें पांच टीम विकासखंड शिक्षा अधिकारी की तो शेष अन्य अधिकारियों की हैं।- लालबहादुर सिंह, परीक्षा शाखा प्रभारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

