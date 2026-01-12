महाकाल जाने वाली सड़क 100 करोड़ में होगी चौड़ी, रेलवे ओवरब्रिज भी बनेगा

Ujjain Road Widening 2-lane ROB Construction in dewas (फोटो- Freepik)
Road Widening: देवास में टेंडर होने और मुख्यमंत्री द्वारा भूमिपूजन करने के लंबे समय बाद आखिरकार उज्जैन रोड चौड़ीकरण के लिए कार्य सोमवार से शुरू किया जाएगा। इस कार्य का शुभारंभ दोपहर 3.30 बजे इटावा स्थित उप नगरीय बस स्टैंड पर विधायक गायत्रीराजे पवार, भाजपा जिलाध्यक्ष रायसिंह सेंधव, महापौर गीता अग्रवाल, सभापति रबि जैन की मौजूदगी में शुरू किया जाएगा। (mp news)
उल्लेखनीय है कि करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य के तहत उज्जैन रोड तिराहा से नागूखेड़ी तक रोड चौड़ीकरण के साथ ही एक टू-लेन रेलवे ओवरब्रिज (ROB Construction) का निर्माण होगा। साथ ही फोरलेन सड़क, दोनों ओर सर्विस रोड, नाला, डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग जैसे कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले साल 13 नवंबर को सड़क निर्माण का भूमिपूजन किया था। आम तौर पर भूमिपूजन के तुरंत बाद कार्य आरंभकर दिया जाता है, लेकिन इस कार्य को आरंभ करने में विभाग के अफसरों को दो माह लग गए।
उज्जैन रोड चौड़ीकरण में कुछ निर्माण बाधक बन रहे हैं जिनका सर्वे और नपती राजस्व विभाग व पीडब्ल्यूडी द्वारा करके निशान लगाए जा चुके है लेकिन अब तक ये बाधक निर्माण हटाए, नहीं गए है। इस मार्ग पर सबसे ज्यादा बाधक निर्माण इटावा व उज्जैन तिराहा से ओवरब्रिज के बीच में आ रहे है। ऐसे में बाधक निर्माण हटाने से पहले रोड का काम शुरूकरने पर सवाल उठ रहे है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी एसडीओ आनंद गुप्ता से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।
उज्जैन रोड पर यातायात का अत्यधिक दबाव है। मौजूदा टू-लेन पर उज्जैन रोड रेलवे ओवरब्रिज से लेकर इटावा तक आए दिन हादसे होते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हादसों में कुछ लोगों की मौतें भी हो चुकी है। ऐसे में इस रोड के चौड़ीकरण की लंबे समय से मांग की जा रही थी। पूर्व में यह मार्ग एमपीआरडीसी के अधीन था लेकिन उज्जैन-देवास मार्ग नेशनल हाईवे के पास चले जाने के बाद शहर के उज्जैन तिराहा से नागूखेड़ी का हिस्सा पीडब्ल्यूडी की हैंडओवर कर दिया गया था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाकर भेजा था।
उज्जैन रोड चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की लागत करीब 100 करोड़ है। इसके तहत करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से रोड चौड़ीकरण सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। वहीं 50 करोड़ रुपए की लागत से सेतु निगम द्वारा एक टू-लेन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। यह ब्रिज उज्जैन रोड औद्योगिक क्षेत्र वाले हिस्से में बनेगा। इसके लिए पिछले दिनों सेतु निगम की टीम ने सर्वे कर बाधक निर्माण चिन्हित किए थे। फिलहाल ब्रिज निर्माण के लिए टेंडर प्रकिया शुरू नहीं हुई है। (mp news)
