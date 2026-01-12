महाकाल जाने वाली सड़क 100 करोड़ में होगी चौड़ी, रेलवे ओवरब्रिज भी बनेगा

उज्जैन रोड पर यातायात का अत्यधिक दबाव है। मौजूदा टू-लेन पर उज्जैन रोड रेलवे ओवरब्रिज से लेकर इटावा तक आए दिन हादसे होते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हादसों में कुछ लोगों की मौतें भी हो चुकी है। ऐसे में इस रोड के चौड़ीकरण की लंबे समय से मांग की जा रही थी। पूर्व में यह मार्ग एमपीआरडीसी के अधीन था लेकिन उज्जैन-देवास मार्ग नेशनल हाईवे के पास चले जाने के बाद शहर के उज्जैन तिराहा से नागूखेड़ी का हिस्सा पीडब्ल्यूडी की हैंडओवर कर दिया गया था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाकर भेजा था।