12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

देवास

महाकाल जाने वाली सड़क 100 करोड़ में होगी चौड़ी, रेलवे ओवरब्रिज भी बनेगा

MP News: लंबे इंतजार, भूमिपूजन और टेंडर प्रक्रिया के महीनों बाद सबसे व्यस्त उज्जैन रोड के चौड़ीकरण की शुरुआत होने जा रही है। 100 करोड़ की इस परियोजना में देरी, बाधक निर्माण और ट्रैफिक दबाव को लेकर सवाल अभी भी कायम हैं।

2 min read
Google source verification

देवास

image

Akash Dewani

Jan 12, 2026

Ujjain Road Widening 2-lane ROB Construction PWD dewas mp news

Ujjain Road Widening 2-lane ROB Construction in dewas (फोटो- Freepik)

Road Widening: देवास में टेंडर होने और मुख्यमंत्री द्वारा भूमिपूजन करने के लंबे समय बाद आखिरकार उज्जैन रोड चौड़ीकरण के लिए कार्य सोमवार से शुरू किया जाएगा। इस कार्य का शुभारंभ दोपहर 3.30 बजे इटावा स्थित उप नगरीय बस स्टैंड पर विधायक गायत्रीराजे पवार, भाजपा जिलाध्यक्ष रायसिंह सेंधव, महापौर गीता अग्रवाल, सभापति रबि जैन की मौजूदगी में शुरू किया जाएगा। (mp news)

टू-लेन रेलवे ओवरब्रिज का भी होगा निर्माण

उल्लेखनीय है कि करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य के तहत उज्जैन रोड तिराहा से नागूखेड़ी तक रोड चौड़ीकरण के साथ ही एक टू-लेन रेलवे ओवरब्रिज (ROB Construction) का निर्माण होगा। साथ ही फोरलेन सड़क, दोनों ओर सर्विस रोड, नाला, डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग जैसे कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले साल 13 नवंबर को सड़क निर्माण का भूमिपूजन किया था। आम तौर पर भूमिपूजन के तुरंत बाद कार्य आरंभकर दिया जाता है, लेकिन इस कार्य को आरंभ करने में विभाग के अफसरों को दो माह लग गए।

बाधक निर्माण हटना अभी भी बाकी

उज्जैन रोड चौड़ीकरण में कुछ निर्माण बाधक बन रहे हैं जिनका सर्वे और नपती राजस्व विभाग व पीडब्ल्यूडी द्वारा करके निशान लगाए जा चुके है लेकिन अब तक ये बाधक निर्माण हटाए, नहीं गए है। इस मार्ग पर सबसे ज्यादा बाधक निर्माण इटावा व उज्जैन तिराहा से ओवरब्रिज के बीच में आ रहे है। ऐसे में बाधक निर्माण हटाने से पहले रोड का काम शुरूकरने पर सवाल उठ रहे है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी एसडीओ आनंद गुप्ता से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

यातायात का है अत्यधिक दबाव

उज्जैन रोड पर यातायात का अत्यधिक दबाव है। मौजूदा टू-लेन पर उज्जैन रोड रेलवे ओवरब्रिज से लेकर इटावा तक आए दिन हादसे होते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हादसों में कुछ लोगों की मौतें भी हो चुकी है। ऐसे में इस रोड के चौड़ीकरण की लंबे समय से मांग की जा रही थी। पूर्व में यह मार्ग एमपीआरडीसी के अधीन था लेकिन उज्जैन-देवास मार्ग नेशनल हाईवे के पास चले जाने के बाद शहर के उज्जैन तिराहा से नागूखेड़ी का हिस्सा पीडब्ल्यूडी की हैंडओवर कर दिया गया था। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाकर भेजा था।

सेतु निगम बनाएगा ब्रिज

उज्जैन रोड चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की लागत करीब 100 करोड़ है। इसके तहत करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से रोड चौड़ीकरण सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। वहीं 50 करोड़ रुपए की लागत से सेतु निगम द्वारा एक टू-लेन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। यह ब्रिज उज्जैन रोड औद्योगिक क्षेत्र वाले हिस्से में बनेगा। इसके लिए पिछले दिनों सेतु निगम की टीम ने सर्वे कर बाधक निर्माण चिन्हित किए थे। फिलहाल ब्रिज निर्माण के लिए टेंडर प्रकिया शुरू नहीं हुई है। (mp news)

ये भी पढ़ें

संतों ने लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ खोला मोर्चा, ब्राह्मण सम्मेलन में उठा मुद्दा
उज्जैन
ujjain Saints against Love Jihad live-in relationships Kanyakubja Brahmin conference mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 05:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / महाकाल जाने वाली सड़क 100 करोड़ में होगी चौड़ी, रेलवे ओवरब्रिज भी बनेगा

बड़ी खबरें

View All

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कड़कड़ाती ठंड में रात 11 बजे सड़क पर उतरे पार्षद, भरे रोड के गड्ढे

dewas
देवास

एमपी में 7.50 लाख रुपये महीना रिश्वत मांगने वाली अफसर मैडम को कोर्ट से भी लगा झटका

dewas
देवास

एमपी में तहसीलदार के सामने पति-पत्नी ने खुद को आग लगाई, कलेक्टर ने तहसीलदार को हटाया

dewas
देवास

महिला हेड कॉन्सटेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने 10 हजार हाथ में लेते ही दबोचा

Bribe Case
देवास

एमपी में ‘मौत की सेल्फी’, मां-पिता को बिलखता छोड़ गए 17-17 साल के दो किशोर

dewas
देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.