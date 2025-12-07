नेशनल हाइवे नंबर-30 पर भीषण हादसे में 3 की मौत, सड़क पर सरिये से लदा ट्रक पलटा

इस दुर्घटना में पिकअप वाहन के समीप खड़े ढाबा संचालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, ट्रक में सवार एक बालक और पिकअप के एक व्यक्ति के शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हादसे के बाद सरिया ले जा रहा ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि, ट्रक राजगढ़ का है, जबकि पिकअप वाहन जबलपुर का बताया जा रहा है।