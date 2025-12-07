नेशनल हाइवे नंबर-30 पर भीषण हादसे में 3 की मौत, सड़क पर सरिये से लदा ट्रक पलटा

भीषण हादसे में 3 की मौत (Photo Source- Patrika)
Horrific Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम ये है कि, यहां रोजाना सैकड़ों लोग हादसों का शिकार होकर घायल हो रहे हैं। इनमें से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। ताजा भीषण हादसे की खबर सूबे के मंडला जिले सामने आई है। यहां नेशनल हाईवे नंबर 30 पर सरिये से लदा अनियंत्रित ट्रक पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है।
ये हैरान कर देने वाली घटना जिले के अंतर्गत आने वाली अंजनिया चौकी इलाके के अहमदपुर चौराहा पर देर रात करीब 1.00 बजे घटी है। बताया जा रहा है कि, एक बिगड़े पड़े मटर से लदे खड़े ट्रक में रायपुर की ओर से जबलपुर जा रहा सरिया से लोडेड अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारते हुए अहमदपुर रोड पर जाकर पलट गया।
इस दुर्घटना में पिकअप वाहन के समीप खड़े ढाबा संचालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, ट्रक में सवार एक बालक और पिकअप के एक व्यक्ति के शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हादसे के बाद सरिया ले जा रहा ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि, ट्रक राजगढ़ का है, जबकि पिकअप वाहन जबलपुर का बताया जा रहा है।
इस भीषण सड़क हादसे में अंजनिया निवासी शीतल गुप्ता, ट्रक सवार एक बालक, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है, पिकअप हेल्पर, इसकी भी शिनाख्त नहीं हो सकी है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
मंडला
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग