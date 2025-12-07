7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंडला

नेशनल हाइवे नंबर-30 पर भीषण हादसे में 3 की मौत, सड़क पर सरिये से लदा ट्रक पलटा

Horrific Accident : नेशनल हाईवे नंबर 30 पर सरिये से लदा अनियंत्रित ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

मंडला

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 07, 2025

Horrific Accident

भीषण हादसे में 3 की मौत (Photo Source- Patrika)

Horrific Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम ये है कि, यहां रोजाना सैकड़ों लोग हादसों का शिकार होकर घायल हो रहे हैं। इनमें से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। ताजा भीषण हादसे की खबर सूबे के मंडला जिले सामने आई है। यहां नेशनल हाईवे नंबर 30 पर सरिये से लदा अनियंत्रित ट्रक पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है।

ये हैरान कर देने वाली घटना जिले के अंतर्गत आने वाली अंजनिया चौकी इलाके के अहमदपुर चौराहा पर देर रात करीब 1.00 बजे घटी है। बताया जा रहा है कि, एक बिगड़े पड़े मटर से लदे खड़े ट्रक में रायपुर की ओर से जबलपुर जा रहा सरिया से लोडेड अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारते हुए अहमदपुर रोड पर जाकर पलट गया।

हादसे में 3 की मौत

इस दुर्घटना में पिकअप वाहन के समीप खड़े ढाबा संचालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, ट्रक में सवार एक बालक और पिकअप के एक व्यक्ति के शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हादसे के बाद सरिया ले जा रहा ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि, ट्रक राजगढ़ का है, जबकि पिकअप वाहन जबलपुर का बताया जा रहा है।

हादसे में इन्होंने गवाई जान

इस भीषण सड़क हादसे में अंजनिया निवासी शीतल गुप्ता, ट्रक सवार एक बालक, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है, पिकअप हेल्पर, इसकी भी शिनाख्त नहीं हो सकी है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 12:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandla / नेशनल हाइवे नंबर-30 पर भीषण हादसे में 3 की मौत, सड़क पर सरिये से लदा ट्रक पलटा

बड़ी खबरें

View All

मंडला

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 बाइकों की आमने-सामने से भिड़ंत

Horrific Accident
मंडला

एमपी में फिल्मी स्टाइल में सराफा व्यापारी को गोली मारकर जेवरात से भरा बैग लूटा

mandla
मंडला

अमेरिका में घूम रहे थे भाजपा नेता, इधर घर में हो गई चोरी, अलमारी तोड़कर सोने-नकद किए साफ

bjp leader house theft gold cash stolen mandla mp news
मंडला

एमपी में टाइगर रिजर्व से निकले पांच खतरनाक बाघ, घरों में दुबके लोग

Tigers from Kanha Tiger Reserve roaming in villages
मंडला

एमपी में पराली जलाने पर पाबंदी से भड़के किसान, ट्रैक्टरों की लाइन लगाकर जाम कर दिया हाईवे

Farmers in MP blocked the highway by lining up tractors
मंडला
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.