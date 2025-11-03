एमपी में टाइगर रिजर्व से निकले पांच खतरनाक बाघ, घरों में दुबके लोग

Tigers- मध्यप्रदेश में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ये है कि उनके लिए जंगल का इलाका कम पड़ने लगा है। कई बार बाघ घने जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं। मंडला में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां के कान्हा टाइगर रिजर्व यानि केटीआर के 5 खतरनाक बाघ गांवों में घूम रहे हैं। लामना गांव में इन सभी बाघों को एक साथ देखा गया। सडक़ पार करते 5 बाघों से रूबरू पर्यटक तो रोमांचित हो उठे पर गांव में दहशत पसर गई है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अलर्ट जारी किया गया है और लोग अपने घरों में दुबक गए हैं।