एमपी में टाइगर रिजर्व से निकले पांच खतरनाक बाघ, घरों में दुबके लोग

Tigers- मध्यप्रदेश में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ये है कि उनके लिए जंगल का इलाका कम पड़ने लगा है। कई बार बाघ घने जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं। मंडला में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां के कान्हा टाइगर रिजर्व यानि केटीआर के 5 खतरनाक बाघ गांवों में घूम रहे हैं। लामना गांव में इन सभी बाघों को एक साथ देखा गया। सडक़ पार करते 5 बाघों से रूबरू पर्यटक तो रोमांचित हो उठे पर गांव में दहशत पसर गई है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अलर्ट जारी किया गया है और लोग अपने घरों में दुबक गए हैं।
कान्हा नेशनल पार्क व टाइगर रिजर्व के कोर व बफर जोन के बाहर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में एक साथ पांच टाइगर दिखे हैं। लामना गांव के रहवासी इलाके में टाइगर्स का मूवमेंट होने से ग्रामीण दहशत में हैं।
टाइगर का यह ग्रुप जब सडक़ पार कर रहा था तभी बाइक से गुजर रहे ग्रामीणों का इनसे आमना सामना हो गया। वन विभाग और केटीआर के अफसरों ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है।
कान्हा टाइगर रिजर्व यानि केटीआर पूरी दुनिया में बाघों के लिए जाना जाता है, यहां अलग अलग अंदाज में पर्यटकों को उनके दर्शन होते हैं। कभी बाघ पेड़ पर चढऩे का प्रयास करते देखे जाते हैं तो कभी कुंड के पानी आराम करते। यहां तक कि पर्यटकों ने उनको लाइव शिकार करते भी देखा है।
टाइगर, केटीआर के कोर व बफर जोन के वन क्षेत्र में सुरक्षित हैं लेकिन पिछले कुछ वर्ष से उनका मूवमेंट घने जंगलों से बाहर रिजर्व फॉरेस्ट के ग्रामीण इलाको में बढ़ गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व से लगे रिजर्व फॉरेस्ट कान्हा रोड स्थित लामना गांव के पास भी ऐसा ही एक नजारा देखा गया। यहां एक साथ पांच बाघों का पूरा कुनबा ही सडक़ पर निकल आया। बाघ लामना गांव से गिदली घुघरा वॉटर फॉल की ओर जा रहे थे। बाइक सवारों ने इन बाघों को अपने मोबाइल के कैमरों में कैद कर लिया। इसकी जानकारी वन महकमा और केटीआर प्रबंधन को भी दी।
रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया में पहले भी कई बार बाघ नजर आए हैं लेकिन बाघ का पूरा परिवार एक साथ नजर आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लमना के साथ ही आसपास के इलाकों के लोग भी घरों में दुबक गए हैं।
एक साथ पांच बाघों का वीडियो केटीआर व वन विभाग के पास पहुंचने के बाद उनके मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। गिदली के जंगल में आमजनों के लिए रिस्क नहीं है लेकिन मवेशी या फिर जंगल जाने वाले ग्रामीणों के लिए खतरा मंडरा रहा है। इस कारण वन महकमा के द्वारा लमना गांव के साथ आसपास के एरिया में मुनादी कराई गई है। ग्रामीणों को जंगल में प्रवेश नहीं करने की चेतावनी दी है।
