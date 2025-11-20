Patrika LogoSwitch to English

मंडला

एमपी में फिल्मी स्टाइल में सराफा व्यापारी को गोली मारकर जेवरात से भरा बैग लूटा

mp news: कार सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, सराफा व्यापारी के पैर में लगी लोगी अस्पताल में भर्ती...।

2 min read
Google source verification

मंडला

image

Shailendra Sharma

Nov 20, 2025

mandla

bullion trader was shot and his bag full of jewellery was looted

mp news: मध्यप्रदेश में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना मंडला की है जहां गुरूवार शाम करीब 7.30 बजे दुकान बंद कर रहे सराफा व्यापारी को गोली मारकर कार से आए बदमाश जेवरातों से भरा बैग लूटकर ले गए हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, गोली सराफा व्यापारी के पैर में लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

गोली मारकर लूटा जेवरातों का बैग

घटना जबलपुर मार्ग कटरा स्थित आयुष ज्वेलर्स की है जिसके संचालक आयुष सोनी शाम को करीब 7.30 बजे दुकान बंद कर घर जाने के लिए निकल रहे थे। आयुष के पास दो बैग में सोने चांदी के जेवरात थे जिन्हें वो कार में रखने जा रहे थे तभी एक कार आकर रूकी और उसमें से उतरे बदमाशों ने उन पर फायर कर दिया। गोली आयुष सोनी के करीब से गुजरी और वो जान बचाने के लिए दुकान की तरफ भागे। इसी बीच कार से उतरे लुटेरो ने आयुष की कार से आभूषण से भरे बैग उठा लिए। आयुष को डराने के लिए चार लुटेरे उसकी ओर बढ़े और फायरिंग कर दी। जिससे एक गोली आयुष के पैर में लगी है।

कार से आए थे पांच लुटेरे

कार में चार लुटेरों के साथ एक चालक और भी था। गोलियां चलने की आवाज सुनकर इलाके में सनसनी फैल गई। आयुष का ड्राइवर बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा लेकिन जब कोई मदद के लिए आता लुटेरे कार से फरार हो गए। घायल हालत में आयुष को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। कोतवाली पुलिस बल और पुलिस अफसरों की टीम घटना की जानकारी ले कर कार्रवाई में जुट गई है। जबलपुर रायपुर हाइवे पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है।

मंडला

मध्य प्रदेश न्यूज़

