एमपी में फिल्मी स्टाइल में सराफा व्यापारी को गोली मारकर जेवरात से भरा बैग लूटा

घटना जबलपुर मार्ग कटरा स्थित आयुष ज्वेलर्स की है जिसके संचालक आयुष सोनी शाम को करीब 7.30 बजे दुकान बंद कर घर जाने के लिए निकल रहे थे। आयुष के पास दो बैग में सोने चांदी के जेवरात थे जिन्हें वो कार में रखने जा रहे थे तभी एक कार आकर रूकी और उसमें से उतरे बदमाशों ने उन पर फायर कर दिया। गोली आयुष सोनी के करीब से गुजरी और वो जान बचाने के लिए दुकान की तरफ भागे। इसी बीच कार से उतरे लुटेरो ने आयुष की कार से आभूषण से भरे बैग उठा लिए। आयुष को डराने के लिए चार लुटेरे उसकी ओर बढ़े और फायरिंग कर दी। जिससे एक गोली आयुष के पैर में लगी है।