अमेरिका में घूम रहे थे भाजपा नेता, इधर घर में हो गई चोरी, अलमारी तोड़कर सोने-नकद किए साफ

BJP Leader House Theft: मंडला के निवास थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में शनिवार रात भाजपा नेता के सूने घर में अज्ञात लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। भाजपा नेता अपने छोटे बेटे से मिलने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। इसका फायदा उठाते हुए अजात चोरो ने घर में उथल पुथल मचा दी। आलमारी व लॉकर से सोने चांदी के आभूषण समेत नगद ले उड़े।निवास पुलिस ने अजात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। (mp news)