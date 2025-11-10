Patrika LogoSwitch to English

मंडला

अमेरिका में घूम रहे थे भाजपा नेता, इधर घर में हो गई चोरी, अलमारी तोड़कर सोने-नकद किए साफ

MP News: अज्ञात चोरों ने BJP नेता यतीन्द्र मोहन विश्वकर्मा के घर में सेंध लगाई। नेता अमेरिका में बेटे से मिलने गए थे, इसी बीच हुई वारदात।

less than 1 minute read
Google source verification

मंडला

image

Akash Dewani

Nov 10, 2025

bjp leader house theft gold cash stolen mandla mp news

bjp leader Yatindra Mohan Vishwakarma house theft in mandla (फोटो- सोशल मीडिया)

BJP Leader House Theft: मंडला के निवास थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में शनिवार रात भाजपा नेता के सूने घर में अज्ञात लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। भाजपा नेता अपने छोटे बेटे से मिलने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। इसका फायदा उठाते हुए अजात चोरो ने घर में उथल पुथल मचा दी। आलमारी व लॉकर से सोने चांदी के आभूषण समेत नगद ले उड़े।निवास पुलिस ने अजात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। (mp news)

बेटे से मिलने अमेरिका गए थे, वापस आए तो खुला मिला दरवाजा

जानकारी के अनुसार, पिपारिया निवासी भाजपा नेता व निवास मंडल के पूर्व अध्यक्ष यतीन्द्र मोहन विश्वकर्मा (Yatindra Mohan Vishwakarma) के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोला। यतीन्द्र मोहन विश्वकर्मा अपने छोटे बेटे से मिलने अमेरिका गए हुए हैं। रविवार सुबह पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा और दरवाजा खुला होने पर उन्हें संदेह हुआ।

इसके बाद तुरंत निवास पुलिस को सूचना दी। जबलपुर में रहने वाले यतीन्द्र मोहन के बड़े बेटे को भी घर में चोरी की घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही निवास थाना प्रभारी वर्षा पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और घर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अलमारियां खुली और सामान बिखरा हुआ मिला।

पुलिस ने की जांच शुरू

पुलिस ने मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अलमारी से कीमती मंगलसूत्र सहित कुछ आभूषण गायब हुए हैं। हालांकि चोरी गए सामान का सटीक ब्यौरा परिवार के लौटने के बाद ही पता चलेगा। थाना प्रभारी वर्षा पटेल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और वैज्ञानिक तरीकों से जांच जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरु कर दी है। (mp news)

Published on:

10 Nov 2025 10:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandla / अमेरिका में घूम रहे थे भाजपा नेता, इधर घर में हो गई चोरी, अलमारी तोड़कर सोने-नकद किए साफ

