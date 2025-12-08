एमपी में अफसर को उड़ाते निकल गई तेज रफ्तार कार, मौत का खुला राज

हादसे के 3 दिन बाद पुलिस की जांच में अनिल मेहरा की मौत की असल वजह सामने आई। पता चला ​है कि वे डिंडौरी रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तभी घने कोहरे के बीच एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। अनिल मेहरा कई फीट उछले और रोड पर गिरकर तड़पने लगे। इधर कार में सवार दो लोग भी तुरंत नीचे उतरे लेकिन मेहरा को गंभीर हालत में देख घबरा उठे और कार लेकर भाग गए। योगिराज अस्पताल के पास हुई इस दुर्घटना का CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगा तब यह राज खुला। कोतवाली थाना प्रभारी शफीक खान ने बताया कि अब पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई है।