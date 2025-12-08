एमपी में अफसर को उड़ाते निकल गई तेज रफ्तार कार, मौत का खुला राज

मंडला जन अभियान परिषद के अनिल मेहरा की मौत का राज खुला
Mandla- मध्यप्रदेश में एक अफसर की मौत हो गई। 5 दिसंबर को वे सड़क पर बुरी तरह घायल अवस्था में पाए गए थे। कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाकर भर्ती करा दिया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अब उनकी मौत का राज सामने आया है। दरअसल एक तेज रफ्तार कार अफसर को टक्कर मारते निकली थी। कार की टक्कर से वे उछले और फिर सड़क पर गिर गए जिससे उनकी मौत हो गई। यह वारदात पास के एक सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई। अब पुलिस कारचालक की तलाश में जुट गई है।
मध्यप्रदेश के मंडला जिले के बड़ी खैरी में यह घटना घटी। यहां जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक अनिल मेहरा रोड पर घायल मिले थे और इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
53 साल के अनिल मेहरा मूलतः मंडला के देवगांव के निवासी थे। उनका 18 साल का एक बेटा और 13 साल की एक बेटी है। पत्नी कीर्ति स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं।
हादसे के 3 दिन बाद पुलिस की जांच में अनिल मेहरा की मौत की असल वजह सामने आई। पता चला है कि वे डिंडौरी रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तभी घने कोहरे के बीच एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। अनिल मेहरा कई फीट उछले और रोड पर गिरकर तड़पने लगे। इधर कार में सवार दो लोग भी तुरंत नीचे उतरे लेकिन मेहरा को गंभीर हालत में देख घबरा उठे और कार लेकर भाग गए। योगिराज अस्पताल के पास हुई इस दुर्घटना का CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगा तब यह राज खुला। कोतवाली थाना प्रभारी शफीक खान ने बताया कि अब पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई है।
बड़ी खबरेंView All
मंडला
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग