खेल-खेल में बच्चे ने जहरीला कर दिया पानी, परिवार पर आई आफत

जानकारी के अनुसार ग्राम बगली निवासी छोटेलाल नंदा किसान हैं और वह खेती-किसानी का कार्य करते हैं। वे खेत में उपयोग के लिए कीटनाशक दवा घर लेकर आए थे, जिसे रसोई में कहीं रख दिया गया था। इसी दौरान परिवार में चार साल का बच्चा खेलते हुए उस कीटनाशक को पानी में मिला बैठा। किसी को इसका पता नहीं चला। शाम को भोजन के बाद परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अचानक बिगडऩे लगा। पेट दर्द, जलन, उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद परिजनों को संदेह हुआ कि पानी में कुछ गड़बड़ी है।