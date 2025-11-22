Patrika LogoSwitch to English

मंडला

भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 बाइकों की आमने-सामने से भिड़ंत

Horrific Accident : धनगांव और खड़ादेवरी के बीच दो बाइक में आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक जिला अस्पताल ले जाते समय चौथे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया।

मंडला

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 22, 2025

Horrific Accident

भीषण सड़क हादसे में 4 मौत (Photo Source- Patrika)

Horrific Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि, यहां हर रोज सैकड़ों लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, इनमें दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। सड़क हादसे से जुड़ा ताजा मामला सूबे के मंडला जिले से सामने आया है, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि, हादसा इतना भयावह था कि, बाइकों पर सवार तीन लोगों की तो स्पॉट पर ही मौत हो गई थी, जबकि चौथे युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।

आपको बता दें कि, ये भीषण सड़क हादसा जिले के मवई थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले धनगांव और खड़ादेवरी के बीच हुआ है, जहां दो बाइकों के बीच आमने-सामने की टक्कर (सीधी भिड़ंत) में 3 लोगों की मौके हो गई है। जबकि, चौथे शख्स ने जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।

कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने पहुंचाया अस्पताल

स्थानीय ग्रामीण के द्वारा शवों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा हैं। कांग्रेस के मवई ब्लॉक अध्यक्ष अपने सहयोगी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर गए जहां तीन लोग को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में ही चौथे व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandla / भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 बाइकों की आमने-सामने से भिड़ंत

