भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 2 बाइकों की आमने-सामने से भिड़ंत

Horrific Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि, यहां हर रोज सैकड़ों लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, इनमें दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। सड़क हादसे से जुड़ा ताजा मामला सूबे के मंडला जिले से सामने आया है, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि, हादसा इतना भयावह था कि, बाइकों पर सवार तीन लोगों की तो स्पॉट पर ही मौत हो गई थी, जबकि चौथे युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।