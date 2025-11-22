कोयले से भरी मालगाड़ी के वेगन में भड़की आग, 3 दमकलों की मदद से बड़ा हादसा टला

घने कोयले के भीतर लगी आग को बुझाने में लगभग 3 घंटे का समय लगा। इस दौरान तीनों फायर ब्रिगेड वाहनों का पानी इस्तेमाल किया गया। लगातार प्रयासों के बाद वेगन से निकल रहा धुआं पूरी तरह बंद हुआ। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन मास्टर की त्वरित सूझबूझ और सतर्कता के कारण एक बड़ा रेल हादसा टला है। साथ ही, कोयला की पूरी रैक सुरक्षित आगे भेजने में भी सफलता मिली। मौके पर मौजूद टीमों ने राहत की सांस ली कि, आग समय रहते नियंत्रित कर लिया गया, वरना घटना जितनी तेजी से विक्राल रूप धारण कर रही थी, गंभीर रूप ले सकती थी। घटना रेलवे सुरक्षा प्रबंधन की तत्परता और टीमवर्क का उदाहरण पेश करती है।