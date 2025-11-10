वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने चलाए डंडे-पत्थर, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भड़का विवाद

वन विभाग के एसडीओ संतोष रंसोरे ने बताया कि रेलवे द्वारा अधिगृहित जमीन के बदले राजस्व विभाग से पैरागढ़ में जमीन दी गई। जमीन 10 से 15 हेक्टेयर है, जो तीन साल पहले आवंटित हुई थी। ग्रामीण इस पर अपना दावा कर रहे हैं, जबकि उनके पास न तो कोई वनाधिकार पट्टा है और न ही सरकारी दस्तावेज। जमीन पर अतिक्रमण होने की सूचना पर कार्रवाई की गई। मारपीट के आरोप निराधार है। उल्टे लोगों ने विवाद कर टीम पर पत्थर फेंके। समझाइश दी गई। नहीं मानने पर दल-बल के साथ कार्रवाई की जाएगी। (mp news)