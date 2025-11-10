वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने चलाए डंडे-पत्थर, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भड़का विवाद

attack on forest department team (Patrika.com)
Stone Pelting:धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम पैरागढ़ में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर रविवार को वन विभाग और आदिवासी ग्रामीण आमने-सामने हो गए। इसके चलते काफी हंगामा हुआ। इसके चलते दोनों पक्षों के बीच झूमाझटकी और पत्थर चलने की घटना भी सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे लंबे समय से जमीन पर काबिज होकर खेती-बाड़ी कर रहे हैं। वहीं, वन विभाग उन्हें जमीन से बेदखल करने पर तुला है। इसे लेकर काफी देर तक कहासुनी भी हुई। (mp news)
दूसरी ओर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जमीन राजस्व की है, जो उन्हें तीन साल पहले हैंडओवर की गई थी। गांव के कुछ लोग उस पर अतिक्रमण करने की नीयत रखते है। हाल में गेहूं की फसल बो दी थी। जिसे वन विभाग द्वारा जेसीबी चलाकर रौंद दिया। वन विभाग द्वारा उक्त जमीन पर गड्ढे कर पौधे लगाने की योजना है।
कार्रवाई के दौरान वन विभाग के कई कर्मचारी हाथों में डंडे लेकर खड़े थे। ग्रामीणों ने वनकर्मियों पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। आरोप है कि ग्रामीण आदिवासियों के साथ मारपीट की गई। कुछ युवाओं ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। विवाद बढ़ता देख वन विभाग की टीम बाद में लौट आई।
वन विभाग के एसडीओ संतोष रंसोरे ने बताया कि रेलवे द्वारा अधिगृहित जमीन के बदले राजस्व विभाग से पैरागढ़ में जमीन दी गई। जमीन 10 से 15 हेक्टेयर है, जो तीन साल पहले आवंटित हुई थी। ग्रामीण इस पर अपना दावा कर रहे हैं, जबकि उनके पास न तो कोई वनाधिकार पट्टा है और न ही सरकारी दस्तावेज। जमीन पर अतिक्रमण होने की सूचना पर कार्रवाई की गई। मारपीट के आरोप निराधार है। उल्टे लोगों ने विवाद कर टीम पर पत्थर फेंके। समझाइश दी गई। नहीं मानने पर दल-बल के साथ कार्रवाई की जाएगी। (mp news)
