Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने चलाए डंडे-पत्थर, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भड़का विवाद

MP News: सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने पहुंची वन विभाग टीम पर ग्रामीण भड़क गए। दोनों ओर से झूमाझटकी और पत्थरबाजी हुई।

2 min read
Google source verification

धार

image

Akash Dewani

Nov 10, 2025

attack on forest department team stone pelting land dispute mp news

attack on forest department team (Patrika.com)

Stone Pelting:धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम पैरागढ़ में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर रविवार को वन विभाग और आदिवासी ग्रामीण आमने-सामने हो गए। इसके चलते काफी हंगामा हुआ। इसके चलते दोनों पक्षों के बीच झूमाझटकी और पत्थर चलने की घटना भी सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे लंबे समय से जमीन पर काबिज होकर खेती-बाड़ी कर रहे हैं। वहीं, वन विभाग उन्हें जमीन से बेदखल करने पर तुला है। इसे लेकर काफी देर तक कहासुनी भी हुई। (mp news)

जमीन राजस्व की है- वन विभाग

दूसरी ओर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जमीन राजस्व की है, जो उन्हें तीन साल पहले हैंडओवर की गई थी। गांव के कुछ लोग उस पर अतिक्रमण करने की नीयत रखते है। हाल में गेहूं की फसल बो दी थी। जिसे वन विभाग द्वारा जेसीबी चलाकर रौंद दिया। वन विभाग द्वारा उक्त जमीन पर गड्ढे कर पौधे लगाने की योजना है।

मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल

कार्रवाई के दौरान वन विभाग के कई कर्मचारी हाथों में डंडे लेकर खड़े थे। ग्रामीणों ने वनकर्मियों पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। आरोप है कि ग्रामीण आदिवासियों के साथ मारपीट की गई। कुछ युवाओं ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। विवाद बढ़ता देख वन विभाग की टीम बाद में लौट आई।

राजस्व की जमीन होने का दावा

वन विभाग के एसडीओ संतोष रंसोरे ने बताया कि रेलवे द्वारा अधिगृहित जमीन के बदले राजस्व विभाग से पैरागढ़ में जमीन दी गई। जमीन 10 से 15 हेक्टेयर है, जो तीन साल पहले आवंटित हुई थी। ग्रामीण इस पर अपना दावा कर रहे हैं, जबकि उनके पास न तो कोई वनाधिकार पट्टा है और न ही सरकारी दस्तावेज। जमीन पर अतिक्रमण होने की सूचना पर कार्रवाई की गई। मारपीट के आरोप निराधार है। उल्टे लोगों ने विवाद कर टीम पर पत्थर फेंके। समझाइश दी गई। नहीं मानने पर दल-बल के साथ कार्रवाई की जाएगी। (mp news)

ये भी पढ़ें

एमपी बोर्ड की परीक्षा में अब हर छात्र पास होगा, शिक्षा विभाग की इस नई पहल से बदलेंगे नतीजे!
गुना
mp board exam remedial classes no fail mission education department

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 08:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने चलाए डंडे-पत्थर, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भड़का विवाद

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में छिड़ी ‘क्रेडिट वॉर’! उमंग सिंघार और प्रभारी मंत्री ने एक ही ग्रिड का कर दिया उद्घाटन

kailash vijayvargiya umang singhar power grid double inauguration drama mp news
धार

‘तेरे घर में घुसकर मारूंगा’, जेल से छूटते ही आरोपियों ने बनाई रील, पीड़िता का परिवार डरा

molestation accused viral reel gunde song amjhera dhar mp news
धार

MP की बेटी परिधि शर्मा का बॉलीवुड में डेब्यू, ‘Haq’ मूवी में दिया धमाकेदार परफॉरमेंस

paridhi sharma bollywood debut haq film review emraan hashmi Shah Bano case
धार

एमपी के पीथमपुर में टेंकर के नीचे मिले दो कंकाल, फैली सनसनी

Two skeletons found under a tanker in Pithampur
धार

एमपी में वेतन पैकेज योजना से बड़ा लाभ, सबसे कठिन समय में मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए

Received Rs 1 crore from MP Police Salary Package Scheme
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.