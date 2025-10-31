एमपी में पराली जलाने पर पाबंदी से भड़के किसान, ट्रैक्टरों की लाइन लगाकर जाम कर दिया हाईवे

Mandla- मध्यप्रदेश में पराली यानि नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करनेवाले किसानों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इससे किसान रुष्ट हैं। किसानों का कहना है कि सरकार नियमानुसार न तो मशीन मुहैया करा रही है और न ही अनुदान दे रही है। मंडला में इस मुद्दे पर भड़के किसानों ने जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ट्रैक्टर रैली

निकालकर हाईवे जाम कर दिया। ट्रैक्टरों की लंबी लाइन के कारण हाईवे पर करीब 3 घंटों तक बड़े वाहन रुके रहे।