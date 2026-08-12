Mandla News : वन विभाग के बाबू के घर EOW का छापा, जांच-पड़ताल जारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी का कहना है कि, स्वेतांक चौरसिया के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने की शिकायते मिली थी। जिसकी जांच के बाद जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने आज सुबह उनके आवास पर पहुंची है। ईओडब्ल्यू की टीम को देखकर परिवार के सदस्यों समेत स्वेतांक चौरसिया स्तब्ध रह गए। टीम द्वारा लिपिक के घर में मौजूद दस्तावेजों, संपत्ति से संबंधित कागजात और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। अधिकारी संपत्ति और आय से जुड़े दस्तावेजों का मिलान कर रहे हैं। इसके बाद खुलासा हो पाएगा कि, आखिर आय से कितनी सम्पति अधिक है।