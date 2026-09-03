मंडला में 60 लाख का भवन बना पर सड़क नहीं, लोकार्पण करने पहुंचे सांसद की गाड़ी फंसी, बुलाना पड़ा ट्रैक्टर

Mandla News :मध्य प्रदेश के मंडला में शासन की जनमन योजना के तहत बबलिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चकदेही में 60 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन तो बना दिया गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा उस तक पहुंचने के लिए 200 मीटर के पहुंच मार्ग का निर्माण कराना भूल गया। इसका खामियाजा सामुदायिक केंद्र के शुरु होने से पहले भाजपा सांसद ही भुगतना पड़ा। बता दें कि, भवन का लोकार्पण करने आए सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का वाहन ही मार्ग की कीचड़ में फंस गया। लंबी जद्दोजहद के बाद ट्रैक्टर से खिंचवाकर सांसद कुलस्ते का वाहन कीटड़ से निकालकर मुख्य सड़क तक लाया जा सका।