Mandla News: 60 किमी दूर से आई लोकायुक्त टीम को देखकर उड़ा बाबू के चेहरे का रंग, नोट गिनते रंगेहाथों पकड़ा गया

लोकायुक्त टीम ने फरियादी की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वतखोर बाबू नोखेलाल बेलिया को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। प्लानिंग के तहत जबलपुर से 60 किमी का सफर कर लोकायुक्त टीम मंडला के नारायणगंज पहुंची और फरियादी दशरथ लाल को रिश्वत की पहली किश्त के तौर पर 5 हजार रुपये देने के लिए रिश्वतखोर बाबू नोखेलाल बेलिया के पास भेजा। बीईओ कार्यालय में जैसे ही बाबू ने रिश्वत के रुपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त की कार्रवाई से बाबू के चेहरे का रंग उड़ गया और दफ्तर में हड़कंप मच गया। रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद बाबू नोखेलाल बेलिया कार्रवाई के दौरान मुंह लटकाकर बैठा रहा।