Mandla News: रक्षाबंधन पर 5 किमी पैदल चलकर थाने पहुंची बच्ची, बोली- ‘बड़े पापा उठ नहीं रहे हैं… मेरे घर चलो’

नेवसा (कोटवार टोला) गांव में रहने वाले बाजारी मरकाम (45) और उसके छोटे भाई अनिल मरकाम (40) के रक्षाबंधन के दिन घर में खाना बनाने की बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों ने साथ में बैठकर शराब पी थी और फिर उनके बीच घर में मुर्गा बनाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि छोटे भाई अनिल मरकाम ने बड़े भाई बाजारी मरकाम की जान ले ली। घटना के वक्त आरोपी अनिल मरकाम की 8 वर्षीय बेटी घर पर मौजूद थी, जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी।