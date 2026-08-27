Mandla News: शादी नहीं की, अपना घर नहीं बसाया… दिव्यांग बहन को आज भी साइकिल पर बैठाकर करवाते है मां नर्मदा के दर्शन

अंजली को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 16 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते है। यह राशि उनके दिव्यांग पिता को मिलने वाली पेंशन का 30 प्रतिशत है। यह राश भी कुछ वर्ष पूर्व ही है। इसी सीमित राशि और मुकेश की व्यवस्था के सहारे दोनों भाई-बहन अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुकेश का एक और छोटा भाई राजेश वर्मा भी है, जो अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता है। पिता शिक्षा विभाग में थे माता-पिता के निधन के बाद दिव्यांग बहन को पिता की पेंशन दिलाने के लिए छोटे भाई राजेश वर्मा को काफी दौडधूप करनी पड़ी। पेंशन शुरू होने से काफी राहत मिली है। रक्षाबंधन पर जब बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तब मुकेश और अंजली का रिश्ता इस पर्व का एक अलग ही अर्थ सामने रखता है। यहां रक्षा का वादा केवल एक दिन की रस्म नहीं, बल्कि 16 वर्षों से निभाया जा रहा जीवनभर का साथ है। मुकेश ने अपनी बहन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है और आर्थिक कठिनाइयों के बीच भी उसके चेहरे पर खुशी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।