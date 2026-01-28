यूजीसी का विरोध, सवर्ण समाज सड़कों पर, बेरीकेडिंग तोड़ कलेक्ट्रेट में घुसे

परशुराम सेना के अध्यक्ष देवेश शर्मा के नेतृत्व में कुछ युवाओं ने अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया। युवा गोल मार्केट, हनुमान बजरिया, मिला गेट, माधौगंज हाट, पुरानी जेल रोड होकर लहार रोड चौराहे पर पहुंचे तो कुछ समय के लिए वहां टमटम पर चढकऱ भाषणों के माध्यम से अपना विरोध भी प्रदर्शन भी किया, जिससे जाम हाईवे पर जाम लग गया। इसके बाद युवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो पुलिस ने बेरिकेङ्क्षडग कर मुख्य गेट से अंदर प्रवेश करने का रास्ता रोक दिया, लेकिन युवा उसे धक्का देकर अंदर प्रवेश कर गए। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से कलेक्टर कार्यालय परिसर में पूरे इंतजाम थे, लेकिन युवाओं को फिर भी रोक नहीं पाए।