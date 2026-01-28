यूजीसी का विरोध, सवर्ण समाज सड़कों पर, बेरीकेडिंग तोड़ कलेक्ट्रेट में घुसे

भिण्ड. यूजीसी बिल के विरोध में सर्वण समाज के युवा परशुराम सेना के नेतृत्व में बुधवार को सडक़ों पर उतर आए। इटावा रोड स्थित धनवंतरि कॉम्पलेक्स में दोपहर करीब 12 बजे एकत्र हुए युवा यूजीसी के विरोध का बैनर लेकर प्रदर्शन करते परेड चौराहे से सदर बाजार होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।
परशुराम सेना के अध्यक्ष देवेश शर्मा के नेतृत्व में कुछ युवाओं ने अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया। युवा गोल मार्केट, हनुमान बजरिया, मिला गेट, माधौगंज हाट, पुरानी जेल रोड होकर लहार रोड चौराहे पर पहुंचे तो कुछ समय के लिए वहां टमटम पर चढकऱ भाषणों के माध्यम से अपना विरोध भी प्रदर्शन भी किया, जिससे जाम हाईवे पर जाम लग गया। इसके बाद युवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो पुलिस ने बेरिकेङ्क्षडग कर मुख्य गेट से अंदर प्रवेश करने का रास्ता रोक दिया, लेकिन युवा उसे धक्का देकर अंदर प्रवेश कर गए। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से कलेक्टर कार्यालय परिसर में पूरे इंतजाम थे, लेकिन युवाओं को फिर भी रोक नहीं पाए।
कलेक्टर कार्यालय परिसर में अंदर घुसे युवा सीधे कलेक्टर कार्यालय के गेट पर पहुंचे। यहां कांच का गेट बंद था, जो कुछ युवाओं की धक्का-मुक्की में टूट गया। इसे लेकर वहां ड्यूटी कर रहे सुरक्षाकर्मियों व सिटी व देहात टीआई ने कड़ी आपत्ति की। सीएसपी ने भी इसे गलत बताया। इसके बाद युवाओं ने वहां धरना देकर विरोध जताया। कांच टूटने को लेकर हालांकि सिटी कोतवाली पुलिस एक युवक को अपने साथ भी लाई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि वह किसी दूसरे प्रकरण में लेकर आई थी जिसे बाद में छोड़ दिया गया।
कांच टूटने के विवाद पर कोई शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची है, इसलिए कोई प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया है। सिटी कोतवाली टीआई बृजेंद्र ङ्क्षसह सेंगर का कहना है कि इस संबंध में किसी ने शिकायत नहीं की है। यदि कोई आवेदन आएगा तो कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
भिंड
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग