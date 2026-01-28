28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Board Exam: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए माशिमं ने जारी किए दिशा-निर्देश, संबंधित विषय के शिक्षक की नहीं लगेगी ड्यूटी

Board Exam: इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बदलाव किए हैं। 20 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए माशिमं ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिस विषय की परीक्षा होगी उस दिन उससे संबंधित शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 28, 2026

Board Exam: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए माशिमं ने जारी किए दिशा-निर्देश, संबंधित विषय के शिक्षक की नहीं लगेगी ड्यूटी

Board Exam: इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बदलाव किए हैं। 20 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए माशिमं ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिस विषय की परीक्षा होगी उस दिन उससे संबंधित शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्कवायड में भी शामिल नहीं किया जाएगा।

नए नियमों के मुताबिक यदि कोई छात्र नकल करते पकड़ा जाता है तो उसकी मुख्य उत्तरपुस्तिका और पूरक कॉपियों का लिफाफा अलग से तैयार कर सीधे संभागीय कार्यालय में जमा करना होगा। यदि नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षकों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

केंद्राध्यक्षों और प्राचार्यों को जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका पर गलत रोल नंबर या विषय अंकित करता है, तो उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र में अंकित विषयों में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि किसी छात्र को संशोधित विषय के साथ परीक्षा में बैठाया जाता है, तो उसे उसे मूल विषय में अनुपस्थित मानकर रिजल्ट रोक दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 11:25 pm

Published on:

28 Jan 2026 11:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Board Exam: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए माशिमं ने जारी किए दिशा-निर्देश, संबंधित विषय के शिक्षक की नहीं लगेगी ड्यूटी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 8 नए साइबर थाना सहित 255 करोड़ रुपए के भवनों का किया लोकापर्ण, कहा सकारात्मक वातावरण में कार्य करने की मिलेगी प्रेरणा

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 8 नए साइबर थाना सहित 255 करोड़ रुपए के भवनों का किया लोकापर्ण, कहा सकारात्मक वातावरण में कार्य करने की मिलेगी प्रेरणा
रायपुर

CG Job: तीन दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन, 15 हजार पदों पर होगी भर्ती

CG Job: तीन दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन, 15 हजार पदों पर होगी भर्ती
रायपुर

CG Accident: एक्सप्रेस-वे पर लगातार हादसे के बाद भी गंभीर लापरवाही, बांस के बनाए बैरिकेड्स

CG Accident: एक्सप्रेस-वे पर लगातार हादसे के बाद भी गंभीर लापरवाही, बांस के बनाए बैरिकेड्स
रायपुर

Raipur News: एयरपोर्ट से 27 करोड़ की कोकीन के साथ नाइजीरियाई छात्र गिरफ्तार,न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा

Raipur News: एयरपोर्ट से 27 करोड़ की कोकीन के साथ नाइजीरियाई छात्र गिरफ्तार,न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा
रायपुर

CG News: रसोईया दुलारी और रुक्मणी की मौत के लिए भाजपा सरकार दोषी, पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा दें

CG News: रसोईया दुलारी और रुक्मणी की मौत के लिए भाजपा सरकार दोषी, पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा दें
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.