Board Exam: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए माशिमं ने जारी किए दिशा-निर्देश, संबंधित विषय के शिक्षक की नहीं लगेगी ड्यूटी

Board Exam: इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बदलाव किए हैं। 20 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए माशिमं ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिस विषय की परीक्षा होगी उस दिन उससे संबंधित शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्कवायड में भी शामिल नहीं किया जाएगा।
नए नियमों के मुताबिक यदि कोई छात्र नकल करते पकड़ा जाता है तो उसकी मुख्य उत्तरपुस्तिका और पूरक कॉपियों का लिफाफा अलग से तैयार कर सीधे संभागीय कार्यालय में जमा करना होगा। यदि नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षकों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
केंद्राध्यक्षों और प्राचार्यों को जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका पर गलत रोल नंबर या विषय अंकित करता है, तो उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र में अंकित विषयों में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि किसी छात्र को संशोधित विषय के साथ परीक्षा में बैठाया जाता है, तो उसे उसे मूल विषय में अनुपस्थित मानकर रिजल्ट रोक दिया जाएगा।
