Board Exam: 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए माशिमं ने जारी किए दिशा-निर्देश, संबंधित विषय के शिक्षक की नहीं लगेगी ड्यूटी

केंद्राध्यक्षों और प्राचार्यों को जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका पर गलत रोल नंबर या विषय अंकित करता है, तो उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र में अंकित विषयों में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि किसी छात्र को संशोधित विषय के साथ परीक्षा में बैठाया जाता है, तो उसे उसे मूल विषय में अनुपस्थित मानकर रिजल्ट रोक दिया जाएगा।