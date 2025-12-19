19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

कमीशनखोरी से नहीं सुधर नहीं नपा की सफाई व्यवस्था, वीडियो वायरल

भिण्ड. शहर की सफाई व्यवस्था की बदहाली का असल कारण सफाईमित्रों से कमीशनखोरी है। लंबे समय से यह बात चर्चा में थी, लेकिन गुरुवार को कमीशनखोरी को प्रमाणित करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद नगरपालिका में हडक़ंप मचा है और कथित रूप से कमीशन मांगने वाले सफाई दरोगा को नगरपालिका ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Ravindra Singh Kushwah

image

Ravindra Singh Kushwah

Dec 19, 2025

कमीशन मांगने का वीडियो वायरल

सब्जी मंडी क्षेत्र में भ्रमण करते कलेक्टर

bhind newes नगर में गंदगी की समस्या को लेकर कलेक्टर किरोड़ीलाल मीना पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद से फोकस कर रहे हैं। तीन-चार दिन तक एसडीएम अखिलेश शर्मा को सुबह मॉनीटरिंग के लिए भेजा, लेकिन वे अपेक्षित सुधार नहीं ला सके। ऐसे में गुरुवार को सुबह करीब सात बजे से कलेक्टर स्वयं सडक़ों पर निकले। उन्होंने सुभाष तिराहा, सब्जी मंडी, स्टेशन रोड, इटावा रोड सहित प्रमुख स्थलों को देखा और गंदगी मिलने पर नाराजी जाहिर की। कई जगह सफाई कर्मचारी ड्यूटी से नदारत मिले, जिनके वेतन काटने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी राजीव जैन को दिए। कलेक्टर ने सुभाष तिराहे पर रोड से सटकर रखी गुमठियों को हटवाने के निर्देश भी दिए, जिसका असर शाम के वक्त दिखा। कलेक्टर ने सब्जी मंडी क्षेत्र में गंदगी की स्थिति देखकर नाराजगी जाहिर की।

एमपी में एक और IAS का विवादित बयान, बोलीं- ‘जाति की पहचान जरूरी’

पुरानी घास मंडी का नाला जाम

सफाई अव्यवस्था का आलम यह है कि पुरानी घासमंडी में कुसुमबाई जैन कॉलेज के पीछे का नाला पॉलीथिन एवं कचरे से पूरी तरह पट गया है। यहां पानी बहने तक की जगह नहीं बची है। वहीं भीमनगर चौराहे पर, सीएम राइज स्कूल के बाहर एवं अन्य स्थानों पर कचरे के ढेर लगे रहते हैं। दोपहर की सफाई व्यवस्था भी बंद है।


भवन निर्माण पर नोटिस के निर्देश

इटावा रोड पर भूता बाजार के कॉर्नर निर्माणाधीन भवन की सामग्री रोड पर पसरी होने और सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने पर कलेक्टर भडक़ गए। उन्होंने नगरपालिका अमले को निर्देश दिए कि भवन निर्माण कराने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाए। जिसमें सुरक्षा इंतजाम करने और निर्माण सामग्री रोड से हटाने को कहा गया।
तीन वार्डों के सफाई दरोगाओं को नोटिस

कलेक्टर के निरीक्षण और निर्देशों के बाद नगरपालिका अधिकारी हरकत में आए और तीन वार्डों के दो सफाई दरोगाओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया। इनमें वार्ड क्रमांक पांच सब्जी मंडी क्षेत्र के सफाई प्रभारी दरोगा अमरदीप एवं वार्ड नौ व 11 के सफाई दरोगा राकेश को नोटिस दिया गया है।

सफाई न करवाने का आरोप

नोटिस में कहा गया है कि सुभाष तिराहे से भारौली रोड पर झाड़ू नहीं लगना और कचरा का उठाव नहोना पाया गया। इससे ऐसा लगता है कि केवल सफाई मेठ के भरोसे कार्य कराया जाता है। वार्ड पांच एवं 11 का प्रभार हटाने एवं अनुशासन की कार्रवाई की चेतावनी देते हुए 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। सफाई दरोगा वार्ड क्रमांक चार एवं छह रघुवीर को भी नोटिस दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान सफाई मित्र धीरज, गिर्राज, शिवा अनुपस्थित पाए गए। इनकी 18 दिसंबर को अनुपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

पिता ने संपत्ति में नहीं लिखा नाम तो बेटे ने कर दिया हमला, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर ले ली जान

कमीशन मांगने का वीडियो वायरल

इस बीच वार्ड क्रमांक 17 के सफाई दरोगा भगवान सिंह के विरुद्ध सफाई मित्र से कमीशन मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। सफाई मित्र संजय ने एक वीडियो में कहा है कि सफाई दरोगा भगवान सिंह काम करने के बावजूद दो हजार रुपए प्रतिमाह कमीशन मांगा जाता है। काम पर नहीं आने की स्थिति में वेतन काटने की चेतावनी दी जाती है। यह वीडियो कलेक्टर तक पहुंचा तो उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 04:03 pm

Published on:

19 Dec 2025 03:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / कमीशनखोरी से नहीं सुधर नहीं नपा की सफाई व्यवस्था, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रेम विवाह का बदला: युवक के माता-पिता पर फायरिंग, बाइक फूंकी

bhind news
भिंड

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर पौधरोपण

एम्प्लॉई कॉर्नर

उपचुनाव: भाजपा को नहीं मिला प्रत्याशी, कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन फॉर्म निरस्त

MP Nikay Panchayat By-elections Mau bhind BJP fails declare candidate mp news
भिंड

एसआइआर: एमपी के इस जिले में कटेंगे 1.07 लाख मतदाताओं के नाम

bhind news
भिंड

पांच साल बाद मधुमक्खी पालकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

bhind news
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.