कमीशनखोरी से नहीं सुधर नहीं नपा की सफाई व्यवस्था, वीडियो वायरल

bhind newes नगर में गंदगी की समस्या को लेकर कलेक्टर किरोड़ीलाल मीना पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद से फोकस कर रहे हैं। तीन-चार दिन तक एसडीएम अखिलेश शर्मा को सुबह मॉनीटरिंग के लिए भेजा, लेकिन वे अपेक्षित सुधार नहीं ला सके। ऐसे में गुरुवार को सुबह करीब सात बजे से कलेक्टर स्वयं सडक़ों पर निकले। उन्होंने सुभाष तिराहा, सब्जी मंडी, स्टेशन रोड, इटावा रोड सहित प्रमुख स्थलों को देखा और गंदगी मिलने पर नाराजी जाहिर की। कई जगह सफाई कर्मचारी ड्यूटी से नदारत मिले, जिनके वेतन काटने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी राजीव जैन को दिए। कलेक्टर ने सुभाष तिराहे पर रोड से सटकर रखी गुमठियों को हटवाने के निर्देश भी दिए, जिसका असर शाम के वक्त दिखा। कलेक्टर ने सब्जी मंडी क्षेत्र में गंदगी की स्थिति देखकर नाराजगी जाहिर की।पुरानी घास मंडी का नाला जामसफाई अव्यवस्था का आलम यह है कि पुरानी घासमंडी में कुसुमबाई जैन कॉलेज के पीछे का नाला पॉलीथिन एवं कचरे से पूरी तरह पट गया है। यहां पानी बहने तक की जगह नहीं बची है। वहीं भीमनगर चौराहे पर, सीएम राइज स्कूल के बाहर एवं अन्य स्थानों पर कचरे के ढेर लगे रहते हैं। दोपहर की सफाई व्यवस्था भी बंद है।भवन निर्माण पर नोटिस के निर्देशइटावा रोड पर भूता बाजार के कॉर्नर निर्माणाधीन भवन की सामग्री रोड पर पसरी होने और सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने पर कलेक्टर भडक़ गए। उन्होंने नगरपालिका अमले को निर्देश दिए कि भवन निर्माण कराने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाए। जिसमें सुरक्षा इंतजाम करने और निर्माण सामग्री रोड से हटाने को कहा गया।तीन वार्डों के सफाई दरोगाओं को नोटिसकलेक्टर के निरीक्षण और निर्देशों के बाद नगरपालिका अधिकारी हरकत में आए और तीन वार्डों के दो सफाई दरोगाओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया। इनमें वार्ड क्रमांक पांच सब्जी मंडी क्षेत्र के सफाई प्रभारी दरोगा अमरदीप एवं वार्ड नौ व 11 के सफाई दरोगा राकेश को नोटिस दिया गया है।सफाई न करवाने का आरोपनोटिस में कहा गया है कि सुभाष तिराहे से भारौली रोड पर झाड़ू नहीं लगना और कचरा का उठाव नहोना पाया गया। इससे ऐसा लगता है कि केवल सफाई मेठ के भरोसे कार्य कराया जाता है। वार्ड पांच एवं 11 का प्रभार हटाने एवं अनुशासन की कार्रवाई की चेतावनी देते हुए 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। सफाई दरोगा वार्ड क्रमांक चार एवं छह रघुवीर को भी नोटिस दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान सफाई मित्र धीरज, गिर्राज, शिवा अनुपस्थित पाए गए। इनकी 18 दिसंबर को अनुपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए।कमीशन मांगने का वीडियो वायरलइस बीच वार्ड क्रमांक 17 के सफाई दरोगा भगवान सिंह के विरुद्ध सफाई मित्र से कमीशन मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। सफाई मित्र संजय ने एक वीडियो में कहा है कि सफाई दरोगा भगवान सिंह काम करने के बावजूद दो हजार रुपए प्रतिमाह कमीशन मांगा जाता है। काम पर नहीं आने की स्थिति में वेतन काटने की चेतावनी दी जाती है। यह वीडियो कलेक्टर तक पहुंचा तो उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए।