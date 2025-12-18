प्रेम विवाह का बदला: युवक के माता-पिता पर फायरिंग, बाइक फूंकी

भिण्ड. लहार के रावतपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोला गांव में छह माह पूर्व हुए प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिजनों ने युवक के माता-पिता पर फायरिंग कर दी। घटना में दंपती बाल-बाल बच गए, जबकि आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और दंपती को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित लहार पहुंचाया।
फरियादी स्वामी शरण पुत्र रामसिया दुबे, निवासी टोला गांव ने बताया कि उनके बेटे मधुर ने छह महीने पहले गुड्डन व्यास की बेटी कंचन से प्रेम विवाह किया था। इस विवाह से कंचन के परिजन नाराज चल रहे थे और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। इसी वजह से वह पिछले कई महीनों से परिवार के साथ गांव से बाहर रह रहे थे।
फरियादी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 2.15 बजे वह अपनी पत्नी पुष्पा के साथ बाइक से गांव स्थित अपने घर पहुंचे। उनके पहुंचने की जानकारी मिलते ही संतकुमार व्यास उर्फ गुड्डन व्यास, उसका बेटा स्वदेश व्यास, चचेरा भाई राजीव व्यास और गुड्डन का दूसरा बेटा अभिषेक व्यास मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने मिलकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी।
फायरिंग होते ही स्वामी शरण और उनकी पत्नी जान बचाने के लिए घर के अंदर छिप गए। इसके बाद आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया। आग लगने से बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया।
घटना की सूचना मिलते ही रावतपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दंपती को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित लहार पहुंचाया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने संतकुमार व्यास उर्फ गुड्डन व्यास, स्वदेश व्यास, राजीव व्यास और अभिषेक व्यास के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है।
