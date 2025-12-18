प्रेम विवाह का बदला: युवक के माता-पिता पर फायरिंग, बाइक फूंकी

फरियादी स्वामी शरण पुत्र रामसिया दुबे, निवासी टोला गांव ने बताया कि उनके बेटे मधुर ने छह महीने पहले गुड्डन व्यास की बेटी कंचन से प्रेम विवाह किया था। इस विवाह से कंचन के परिजन नाराज चल रहे थे और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। इसी वजह से वह पिछले कई महीनों से परिवार के साथ गांव से बाहर रह रहे थे।